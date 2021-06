Sandra Bär und Anton Zech kümmern sich beim Hospizverein Kempten-Oberallgäu jetzt um die Trauerarbeit und bauen das Angebot aus.

17.06.2021 | Stand: 06:33 Uhr

Die beiden Trauerbegleiter bauen das Angebot des Hospizvereins aus. So gibt es künftig neben Einzelberatungen zum Beispiel eine offene Trauergruppe im Altstadthaus in Kempten. „Wer will, kann dort über seine Trauer sprechen“, sagt Sandra Bär. Aber die Teilnehmer dürften genauso auch schweigen und anderen zuhören, wenn sie das lieber möchten. Neu sind zudem Trauerwanderungen: „Für manche ist die Bewegung eine Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen“, sagt Anton Zech.