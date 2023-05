Rund um Christi Himmelfahrt ist Händlermarkt in Kempten

Der Himmelfahrtsmarkt 2023 in Kempten ist in vollem Gange: Händler, Buden, Familientag - das ist aktuell noch bis zum Sonntag geboten.

17.05.2023 | Stand: 10:33 Uhr

Zweimal im Jahr ist in Kempten Jahrmarkt, der Kathreinemarkt im Herbst und im Frühsommer der Himmelfahrtsmarkt. Aktuell ist es jetzt im Mai wieder so weit: Der Himmelfahrtsmarkt 2023 in Kempten steht an und Jahrmarkt und Händlermarkt treffen aufeinander. Auf die Besucher warten Fahrgeschäfte, Buden und Kulinarisches.

Wann ist der Himmelfahrtsmarkt 2023 in Kempten?

Für zehn Tage ist in Kempten Einiges geboten. Los geht es am Freitag, 12. Mai Mit dem Start des Jahrmarktes. Am Sonntag, 21. Mai, ist dann wieder Schluss.

Am Freitag, 12. Mai, geht es ab 14.30 Uhr mit musikalischer Umrahmung los. Die Besucher können sich auf Autoscooter, Karussell für die Kleinen und Buden mit Schießständen, Spielen oder Losen freuen, rund 20 Attraktionen erwarten einen. Der Königsplatz in Kempten ist dann Publikumsmagnet für Groß und Klein. Der Markt hat dabei täglich von 11 bis 22 Uhr geöffnet und mit Imbissbuden für das kulinarische Wohl sorgen. Für Familien bietet sich der Familientag am 19. Mai an, denn da bieten die Schausteller ihre Angebote mit ermäßigten Preisen an.

Die Händler werden am 18. und 19. Mai sich auf dem Hildegardplatz und den umliegenden Flächen aufstellen. Von 9 bis 18 Uhr können Schmuck, Haushaltswaren und Lederprodukte erwerbt werden bei den Ausstellern. Dieses Jahr sind rund 55 Händler anwesend.

Am Donnerstag wird der Wochenmarkt auf dem Bauernmarktplatz (gegenüber Galeria Karstadt) das Angebot ergänzen.

Was ist Himmelfahrt?

An Christi Himmelfahrt gedenken Christen an die sogenannte Himmelfahrt von Jesus. Nach der Apostelgeschichte (Apg 1,11) ist er auf einer Wolke gen Himmel gefahren. Gleichzeitig wird an diesem Tag in Deutschland der Vatertag gefeiert. Dann ziehen vielerorts Männer mit Bollerwagen mit Getränken durch Parks.

