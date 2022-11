Ist der Schrecken HIV vorbei? So lebt eine betroffene Frau im Allgäu

Vor vier Jahren erhält eine Frau aus dem Oberallgäu die Diagnose HIV. Durch Zufall. Vorurteile und Diskriminierung gehören noch immer zum Alltag für Betroffene.

24.11.2022 | Stand: 05:32 Uhr

Wo habe ich mich angesteckt? Diese Frage beschäftigt eine Frau aus der Region noch heute. Vor vier Jahren stellten Ärzte fest, dass sie HIV-positiv ist. Zufällig. Nach einem Autounfall.

Für die 50 Jahre alte Frau hat die Diagnose alles geändert, immer wieder erlebt sie Diskriminierung. Zurück in ihren Beruf, in dem sie für kranke Menschen Auto fuhr, kehrte sie nie. Arbeiten an sich sei nicht mehr möglich. „Das ist für mich das schlimmste“, sagt sie. „Ich fühle mich isoliert und nicht als wichtiger Teil der Gesellschaft.“

Kemptener HIV-Spezialist: Aufklärung auch bei Hausärzten und in Kliniken nötig

An die Zeit nach der Diagnose erinnert sich die Frau kaum. Sie befand sich bereits im Endstadium, hatte extrem abgenommen, ihr Immunsystem war angegriffen. Mindestens sieben Jahre muss ihre Ansteckung unentdeckt geblieben sein. Ärzte und Familie bangten um ihr Leben. Doch es ging weiter.

Einen großen Anteil daran haben die Medizin und Dr. Matthias Sauter, der die Spezialambulanz am Klinikum Kempten leitet. Immer wieder kommen Patientinnen und Patienten zu ihm, die erst im fortgeschrittenen Stadium von ihrer Infektion erfahren.

Arzt vom Klinikum Kempten kritisiert Vorurteile gegenüber Aids-Erkrankten

Das führt der Mediziner auch auf Vorurteile zurück, die vielerorts im Allgäu bestünden. „Offene Kommunikation über Risiken rettet Leben. Für Hausärzte oder auch bei ärztlichen Aufnahmegesprächen in der Klinik sollte eine Sexual-Anamnese zur Routine gehören“, sagt Sauter.

Auch Ulrike Alban setzt sich für Schulungen von Ärztinnen, Ärzten und Pflegekräften ein. Sie leitet das AWO-Zentrum für Aidsarbeit Schwaben (ZAS) in Augsburg und unterstützt Betroffene im ganzen Bezirk, auch im Allgäu. Im medizinischen Bereich komme es immer wieder zu Diskriminierung. Die Betroffene aus der Region erfuhr das am eigenen Leib. Sie sagt: „Einem Arzt von meiner Krankheit zu erzählen, kostet mich darum Überwindung.“

Betroffene im Allgäu lebt heute ohne große Einschränkungen - doch Vorurteile belasten sie noch immer

Als HIV in den 1980er-Jahren entdeckt wurde, bedeutete es oft unweigerlich den Tod. Seitdem hat sich vieles verändert. Ob der Schrecken HIV mittlerweile vorbei ist? „Ja, in gewisser Weise. Und das ist auch gut so“, sagt Sauter. Das liege unter anderem an wirksamen Behandlungsmöglichkeiten mit weniger Nebenwirkungen. Sauter: „Wer HIV-positiv ist und sich zeitnah in Behandlung begibt, hat gute Chancen auf ein gesundes, langes Leben.“ Bei der betroffenen Frau liegt die Viruslast heute unter der Nachweisgrenze. Die Medikamente bewirken, dass das Virus im Blut nicht nachweisbar ist. So könnte sie selbst in Risikomomenten – wenn ihr Blut beispielsweise die Wunde eines anderen berührt – laut aktuellem Stand der Wissenschaft niemanden anstecken.

Für die Betroffene aber lebt der Schrecken weiter, sagt sie. Zu einigen Familienmitgliedern habe sie keinen Kontakt. Aus Angst Freunde könnten sich abwenden, erzählt sie ihnen nicht von ihrer Erkrankung. „Ich glaube, vielen Betroffenen geht es wie mir, gerade, wenn sie auf dem Land leben.“

In Städten sei Veränderung eher spürbar, auch durch die steigende Akzeptanz für die LGBTQ-Community – also zum Beispiel für schwule, lesbische oder trans Menschen. Betroffen seien aber alle gesellschaftlichen Gruppen: Jüngere und Ältere, Mütter und Väter, Geflüchtete. Alban sagt: „Die Diagnose katapultiert viele an den Rand der Gesellschaft. Das ist immer noch Realität und macht Angst.“ Was helfe, sich trotzdem für einen HIV-Test zu entscheiden, sei das Wissen um gute Behandlungsmöglichkeiten.

Sicherer Sex nicht nur mit Kondom möglich, sondern auch mit Tablette

Eine Tablette am Tag nimmt die betroffene Frau, um ihre Erkrankung in Schach zu halten. „In Zukunft könnte die Einnahme von Medikamenten durch ein Implantat im Arm wegfallen“, erläutert Dr. Sauter. Eine andere Errungenschaft der Forschung: Prä-Expositions-Prophylaxe (PrEP). Sauter verschreibt das vor allem jungen Männern, die Sex mit anderen Männern haben.

Auch sie betreut er in der Ambulanz. Selbst bei Kontakt mit HIV könnten sie sich durch die Einnahme so gut wie nicht mehr anstecken. Sauter sagt: „Lange hat man bei der Prävention nur auf Safer Sex mit Kondom gesetzt.“ Doch das passe nicht zu jedem Lebensstil. „Dieser Realität müssen wir uns stellen, wenn wir die Infektionszahlen weiter zurückdrängen wollen.“

Noch immer gelten schwule Männer als Risikogruppe, dürfen nicht Blut spenden. Alban sagt: „Für mich gibt es keine Risikogruppen, sondern Risikoverhalten. Das kann jedem mal passieren.“ Weiter über das Thema aufzuklären und regelmäßige Testangebote seien deshalb entscheidend – auch wenn es mittlerweile Selbsttests für Zuhause zum Beispiel in Apotheken oder Drogerien gibt. Was sich die betroffene Frau für die Zukunft wünscht? „Treffpunkte für Betroffene hier im Allgäu.“