Einmal Hochschulluft schnuppern: Kemptener Studierende arbeiten mit Schülern an Projekten

Die Hochschule Kempten kooperiert mit Schulen, um Interesse an Wissenschaft zu wecken. Campustag und Schülerlabor ziehen auch neue Studierende an.

14.01.2023 | Stand: 18:20 Uhr

Eine nächtliche Sternenführung oder Experimente mit Magneten sollen Kindern und Jugendlichen einen Einblick in die Welt der Forschung geben. Seit vielen Jahren engagiert sich Prof. Thomas Eimüller von der Hochschule Kempten für den Nachwuchs in seiner Disziplin. Er sagt: „Ich möchte meine Faszination für die Naturwissenschaften weitergeben.“ Damit ist er nicht allein, auch Studierende beteiligten sich. Sie laden Schülerinnen und Schüler in ihren Alltag ein – und unterstützen so auch bei der Studienwahl.

