Nur noch veganes Mensa-Essen? Das halten Kemptner Studierende davon

Eine Woche lang gibt es in der Mensa der Hochschule Kempten nur veganes Essen. So lautet das Fazit von Studentenwerk, Kantine und Studierenden.

10.11.2022 | Stand: 17:12 Uhr

Kein Fleisch? Keine Milchprodukte? Diesen Weg geht die Mensa der Hochschule Kempten - zumindest eine Woche lang.

Zum Anlass der Vegan Taste Week wird in der Hochschule vom 7. bis 11. November 2022 ausschließlich pflanzlich gekocht. Die Aktion wurde vom Studentenwerk Augsburg ins Leben gerufen. Dessen Fazit zur Mitte der Woche fällt positiv aus: "Die Nachfrage ist groß und die veganen Gerichte kommen sehr gut an."

Das Projekt "Vegan Taste Week" findet an der Hochschule Kempten zum ersten Mal statt. Bild: Ralf Lienert

Wie hat das vegane Angebot geschmeckt? Sollte es in Zukunft nur noch pflanzliches Essen in der Mensa geben? Vier Studierende haben ihre Meinung mit unserer Redaktion geteilt:

Ayhan Polat, 20, International Management

"Ich habe das vegane Schnitzel mit Gemüse und Currysauce probiert, das hat sehr gut geschmeckt. Um ehrlich zu sein habe ich das nicht erwartet. Ich esse eigentlich gerne und viel Fleisch." Auch andere Studierende seien laut Polat positiv überrascht gewesen. "Es war mehr los in der Kantine."

Viel mehr würde das vegane Essen laut Polat nicht kosten. "Es macht keinen großen Unterschied. Und Hauptsache man wird satt." Trotzdem ist Polat dagegen, dass es in Zukunft nur noch veganes Essen in der Mensa gibt. "Ich mache viel Sport, ich brauche die Proteine."

Sophie Brandl, 20, Tourismusmanagement

Auch Sophie Brandl hat den Eindruck, dass die Vegan Taste Week gut ankommt. "Am Montag war sehr viel los. Die Maultaschen waren sehr beliebt, sogar ausverkauft." Die Preise seien ihrer Meinung nach ebenfalls fair.

Sophia Christ, 18, Soziale Arbeit

"Ich habe hier jetzt zum zweiten Mal gegessen und es war ganz gut. Nicht das Beste, das ich gegessen habe, aber eine solide sieben von zehn. Man hat geschmeckt, dass es kein Fleisch ist, aber es war trotzdem lecker."

Ein ausschließlich veganes Angebot würde Christ nicht stören: "Ich würde mich nicht beschweren, ich ernähre mich sowieso vegetarisch."

Lesen Sie auch: In diesen Restaurants und Cafés im Allgäu kann man vegan essen gehen

Ilona Beck, 25, Tourismusmanagement

Ilona Beck habe schon erwartet, dass das Essen gut schmeckt. "Ein rein veganes Angebot für die Zukunft fände ich gut, aber generell würde es glaube ich nicht so gut ankommen."

Ihr Vorschlag: "Man könnte ja zwei Tage in der Woche nur veganes Essen anbieten."

Lesen Sie auch: Werden in Allgäuer Restaurants genug vegane Gerichte angeboten?

Das sagt Michael Röpke - Kantinenchef der Hochschule Kempten

"Die vegane Woche ist bisher ein Erfolg. Ich kann mir vorstellen, dass wir das wiederholen oder die neuen veganen Gerichte in den Standardplan aufnehmen."

Laut Doris Schneider, Geschäftsführerin beim Studentenwerk Augsburg, sei schon fest eingeplant, das Angebot der veganen Desserts auszuweiten - "die haben sofort ihre Fans gefunden."

Kritikpunkt: Sind die Preise an der Mensa der Hochschule Kempten zu hoch?

Röpke gibt zu: "Die veganen Gerichte haben teilweise etwas mehr gekostet. Das liegt aber auch daran, dass der Einkauf der veganen Gerichte teurer ist."

Andere Studierende sehen ein größeres Problem: Die Preisentwicklung sei "längst nicht mehr in Ordnung", heißt es in den Kommentaren unter unserem Instagram Reel. Unsere Redaktion wird das Thema in Kürze separat aufgreifen.

Weitere Meldungen aus Kempten lesen Sie hier.