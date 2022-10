"Jul@"- Ein Projekt dass jungen Leuten mehr Mitbestimmung bieten soll.

Das Projekt „Jul@“ soll jungen Menschen mehr Möglichkeiten geben, am Leben in ihrer Gemeinde teilzuhaben. Dietmannsried, Lauben und Haldenwang sind dabei.

Von Amelie Arras

02.10.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Die Hochschule Kempten hat in Kombination mit der Jade Hochschule Wilhelmshaven ein Verbundprojekt gestartet. „Jul@“ zielt darauf ab, Jugendlichen in ländlichen Tourismusregionen mehr Möglichkeiten zur Teilhabe bei der Gestaltung ihrer Gesellschaft zu geben. Vergangene Woche fand an der Hochschule Kempten eine Auftaktveranstaltung statt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.