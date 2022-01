Hohe Energiepreise belasten Unternehmen in Kempten und dem Oberallgäu

Die IHK Kempten und Oberallgäu ist angesichts der hohen Strompreise in Sorge um Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in der Region.

Der Strompreis eilt in Deutschland von einem Rekordhoch zum nächsten. Die Entwicklungsdynamik könnten selbst Experten nicht umfänglich erklären, heißt es in einer Pressemitteilung der IHK. Laut Markus Brehm, Vorsitzender der IHK-Regionalversammlung Kempten und Oberallgäu, entwickelt sich für die regionale Wirtschaft die Strompreiskurve zunehmend zum wirtschaftlichen Risiko. Der Blick in die Zukunft sei von Unsicherheit geprägt.

Kern- und Kohleenergieausstieg könnten Unternehmen noch weiter belasten

Die hohen Stromkosten seien für viele Unternehmen eine massive wirtschaftliche Belastung. Mit dem Ausstieg aus der Kern- und Kohleenergie in den kommenden Jahren und parallel steigendem Strombedarf werde sich diese Situation noch weiter verschärfen, sagt Björn Athmer, IHK-Regionalgeschäftsführer. Dass die Finanzierung der EEG-Umlage über den Strompreis ab 2023 entfallen soll, sieht er als wichtigen Schritt zur Senkung der Strompreise. Denn gerade die energieintensive Industrie sei durch den Preisanstieg in ihrer Wettbewerbsfähigkeit besonders bedroht. Ähnliche Entwicklungen und explodierende Preise beim Gas kämen erschwerend hinzu.

Das Abschalten des AKW Gundremmingen rücke zudem das Thema Versorgungssicherheit stärker in den Fokus. Der Ausbau leistungsfähiger Netze muss deshalb laut Brehm schneller und dringlicher vorangetrieben werden. Laut der aktuellen Prognose des Bundeswirtschaftsministeriums sei mit einer Steigerung des Stromverbrauchs von gut zehn Prozent bis 2030 zu rechnen. Größter Treiber für steigenden Strombedarf sei die Elektromobilität. Laut Tobias Sirch, Geschäftsführer der Autohaus Sirch GmbH, wächst die Akzeptanz der Verbraucher für Elektroautos rasant. Wenn Deutschland Leitmarkt für Elektromobilität werden soll, müssten dringlich Voraussetzungen bei der Lade-Infrastruktur geschaffen werden.

