Hochschule für angewandte Wissenschaften in Kempten - Studienbeginn, Fakultäten, Studiengänge, Campusleben

Die Hochschule in Kempten ist der größte Hochschulstandort im Allgäu. Alle Infos rund um die Hochschule für angewandte Wissenschaften und den Semesterbeginn.

12.09.2022 | Stand: 10:03 Uhr

Die größte Hochschule im Allgäu bietet Studierenden aus ganz Deutschland und aus der gesamten Welt ein breites Studienangebot mit Blick auf die Alpen an. Neben 54 Studiengängen und sechs Fakultäten hat sie auch ein angeregtes Studierendenleben auf dem Campus zu bieten. Alle wichtigen Infos rund um die Hochschule für angewandte Wissenschaften in Kempten.

Seit wann existiert die Hochschule Kempten?

Die Hochschule für angewandte Wissenschaften in Kempten existiert seit 1978.

Wo liegt die Hochschule für angewandte Wissenschaften?

Die Hochschule für angewandte Wissenschaften liegt in der Bahnhofsstraße 61, 87435 Kempten.

Wie viele Studierende sind an der Hochschule Kempten?

Aktuell sind an der Hochschule Kempten etwa 6.000 Studierende eingeschrieben (Stand 21. Juni 2022). Laut der Website der Hochschule bewerben sich jährlich mehrere Tausend Menschen für einen Studienplatz.

Wie viele Professorinnen und Professoren lehren an der Hochschule Kempten?

An der Hochschule Kempten lehren über 150 Professorinnen und Professoren sowie etwa 320 Lehrbeauftragte.

Wie heißt der Präsident der Hochschule?

Prof. Wolfgang Hauke ist seit 2019 Präsident der Hochschule Kempten.

Wie groß ist die Hochschule Kempten?

Der Campus der Hochschule Kempten umfasst 53.000 Quadratmeter.

Was kann man im Allgäu studieren?

Auf sechs Fakultäten teilen sich 54 Studiengänge auf. Neben den staatlichen Studiengängen ist auch die berufsbegleitende Business School in der Hochschule untergebracht.

Fakultät Betriebswirtschaft

Betriebswirtschaft (Bachelor)

International Management (Bachelor)

Logistik (Master)

Global Business Development (Master)

Fakultät Elektrotechnik

Elektro- und Informationstechnik (Bachelor)

Mechatronik (Bachelor)

Robotik (Bachelor)

Systems Engineering (Bachelor)

Wirtschaftsingenieurwesen Elektronik / Mechatronik (Bachelor), auslaufend

Wirtschaftsingenieurwesen Technologie und Nachhaltigkeit (Bachelor)

Automatisierungstechnik und Robotik (Master)

Electrical Engineering (Master)

Fahrerassistenzsysteme (Master)

Technisches Innovations- und Produktmanagement (Master)

Fakultät Informatik

Gesundheits- und Pflegeinformatik (Bachelor), auslaufend

Informatik (Bachelor)

Informatik- und Game Engineering (Bachelor)

Medizininformatik (Bachelor)

Wirtschaftsinformatik (Bachelor)

Game Engineering und Visual Computing (Master)

Informatik (Master)

Künstliche Intelligenz und Computer Vision (Master)

Fakultät Maschinenbau

Energie- und Umwelttechnik (Bachelor)

Fahrzeugtechnik (Bachelor)

Lebensmittel- und Verpackungstechnologie (Bachelor)

Maschinenbau (Bachelor)

Verfahrenstechnik und Nachhaltigkeit (Bachelor)

Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau (Bachelor)

Energietechnik (Master)

Fertigungs- und Werkstofftechnik (Master)

Produktentwicklung im Maschinen- und Anlagenbau (Master)

Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau (Master)

Fakultät Soziales und Gesundheit

Geriatrische Therapie, Rehabilitation und Pflege (Bachelor), auslaufend

Gerontologische Pflege und Therapie (Bachelor), berufsbegleitend

Gesundheitswirtschaft (Bachelor)

Pflege (Bachelor)

Soziale Arbeit (Bachelor)

Soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt Jugendarbeit (Bachelor), berufsbegleitend

Sozialwirtschaft (Bachelor)

Führung in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft (Master), auslaufend

Management im Sozial- und Gesundheitswesen (Master)

Fakultät Tourismus-Management

Tourismusmanagement (Bachelor)

Tourismuszukunft: Innovation, Transformation und nachhaltige Entwicklung (Bachelor)

Innovation, Unternehmertum und Leadership (Master)

Professional School of Business & Technology

Betriebswirtschaft (Bachelor), berufsbegleitend

Beratung, Organisation und Coaching (Master), berufsbegleitend

Energiesysteme und Energiewirtschaft (Master), berufsbegleitend

Wirtschaftspsychologie (Master), berufsbegleitend

International Business Management und Leadership (MBA), berufsbegleitend oder Vollzeit

MBA für Offiziere, berufsbegleitend oder Vollzeit

PHD-Programm, berufsbegleitend

Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Stand 21.06.2022

Wann beginnt das Wintersemester?

Das Wintersemester beginnt an der Hochschule Kempten offziell am 1. Oktober. Die Vorlesungen starten ab dem 4. Oktober und endet am 25. Januar 2023. Das Semester endet am 14. März.

Wann ist Anmeldeschluss?

Für Das Wintersemester 2022/23 läuft die Bewerbungszeit seit dem 25. April und endet am 15. Juli 2023.

Hochschulvereine

Neben dem Studium gibt es eine zahlreiche Auswahl an Studierendenvereinen, denen sich angeschlossen werden kann. Diese sind teils auf einzelne Fakultäten beschränkt, die meisten aber fakultätsübergreifend.

Studierendenvertretung

Algovia - Akademische Ferien-Vereinigung

- Akademische Ferien-Vereinigung CampusChor

Campus Connect - überkonfessionelle Studienbewegung

- überkonfessionelle Studienbewegung CultShare Club - Vernetzung von internationalen und einheimischen Studierenden

- Vernetzung von internationalen und einheimischen Studierenden FabLab - Highttech-Werkstatt

- Highttech-Werkstatt Hokus e.V . - Veranstaltungen und Partys

. - Veranstaltungen und Partys Infinity Racing e.V. - Rennteam der Hochschule

Der Verein Infinity Racing der Hochschule Kempten mit ihrem selbst entwickelten, konstruierten und gefertigten Rennwagen TOMSOI X am Circuit de Barcelona-Catalunya. Bild: Hochschule Kempten

JazzBrauerei - Bigband der Hochschule

- Bigband der Hochschule ProStudent - Nachhilfe von Studierenden für Schüler

- Nachhilfe von Studierenden für Schüler SoWiSo - Netzwerk der Sozial- und Gesundheitswirtschaft

- Netzwerk der Sozial- und Gesundheitswirtschaft unterweks - Vereinigung von Tourismusstudierenden

- Vereinigung von Tourismusstudierenden VWI Hochschulgruppe e.V. - Verband Deutscher Wirtschaftsingenierure

Mensa der Hochschule Kempten

Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 11 bis 14 Uhr. Während der Prüfungszeit ist die Mensa von Montag bis Freitag von 7.30 bis 20.30 Uhr, Samstag von 7.30 bis 18 Uhr und Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Campus Open Air

Das Campus Open Air ist die größte von Studierenden geplante Veranstaltung im Jahr. Das Festival findet jährlich im Frühsommer auf dem Campus der Hochschule statt.

