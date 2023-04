Hubert Aiwanger auf der Agrarschau: "Lieber sagt jemand Bauer zu mir als Staatsminister"

Der bayerische Wirtschaftsminister verspricht den Bauern in Dietmannsried abermals, sich in Sachen Gülletechnik einzusetzen. Und schimpft gegen "die Ideologen".

14.04.2023 | Stand: 19:50 Uhr

Es ist der dritte Besuch von Hubert Aiwanger auf der Agrarschau in Dietmannsried, der bayerische Wirtschaftsminister ließ es sich auch in diesem Jahr nicht nehmen, der Landwirtschaftsmesse im Oberallgäu einen Besuch abzustatten. Diese läuft noch bis Montag, 17. April, - mehr dazu hier. Und Aiwanger sicherte abermals zu, die Landwirtinnen und Landwirte zu unterstützen. Vor allem bei einem speziellen Thema: der Gülleausbringung.

Aiwanger hatte bereits bei seinem Besuch 2019 versprochen, die Sorgen der Allgäuer Landwirtinnen und Landwirte bezüglich der Schleppschuhtechnik mitzunehmen, die die Gülle-Breitverteilung ersetzen soll. Die Schleppschuhtechnik soll ab 2025 flächendeckend vorgeschrieben sein. Das sorgt für heftige Kritik seitens der Bäuerinnen und Bauern, weil diese Vorgabe praxisfern sei. Es gebe noch Handlungsspielraum, sagte nun der Freie-Wähler-Politiker: "Da ist in Bayern noch nicht das letzte Wort gesprochen."

Hubert Aiwanger auf der Agrarschau: "Der Wolf kehrt zurück"

Wenn der Wolf sich weiter so ausbreite wie derzeit in Oberbayern, dann gebe es in ein paar Jahren im Allgäu keine Weidetierhaltung mehr, warnte Aiwanger. Deswegen forderte er in Richtung Bundesregierung, dass Wölfe abgeschossen werden dürfen.

Er ermunterte die Landwirtinnen und Landwirte, insbesondere in den "Sozialen Medien" lauter zu werden, um "den Ideologen" ein Gegengewicht zu geben. "Ihr seid systemrelevant, nicht ein paar verkorkste Politiker in Berlin, die bis heute eine Kuh nicht von einem Bullen unterscheiden können." Er selbst werde lieber Bauer genannt als Staatsminister.

Nach Aiwanger kommen Markus Söder und Michaela Kaniber zur Agrarschau

Aiwanger ist nicht der einzige Politiker aus München, der der Agrarschau im Jahr der bayerischen Landtagswahl einen Besuch abstattet. An diesem Samstag, 15. April, kommen Ministerpräsident Markus Söder und Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber nach Dietmannsried. Ein ausführlicher Bericht folgt.