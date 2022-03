Hund reißt Reh auf Kemptener Firmengelände: Polizei sucht Zeugen

In Kempten hetzt ein Hund ein Reh auf ein Firmengelände und reißt es. Das Reh stirbt - die Polizei will jetzt den Hundehalter ermitteln. Und sucht Zeugen.

25.03.2022 | Stand: 13:05 Uhr

Am Montag gegen 15.30 Uhr hat ein Reh in der Kemptener Ignaz-Kiechle-Straße ein Reh zu Tode gebissen. Nach Angaben der Polizei hatte trieb der Hund - vermutlich ein Schäferhundmischling mit etwas längerem, hellen Fell - das Reh auf ein Firmengelände und attackierte es dort so schwer, dass es starb. Nur "durch massives Einwirken von Anwesenden Personen", so die Polizei weiter, soll der Hund vom Reh abgelassen haben. Alle Hände voll zu tun hatte die Polizei beim Blitzmarathon 2022.

Hund beißt Reh in Kempten: Polizei sucht Zeugen

Schon zuvor sollen Zeugen den Hund bei der Jadg auf Rehe beobachtet haben. Doch vom Hundehalter fehlt bislang jede Spur. Deshalb hofft die Polizei unter der 0831/9909-2140 auf Zeugen. Der Hund trug offenbar ein schwarzes Halsband mit einem neongelben Einsatz.