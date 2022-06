Gertraud Führer kam 1914 zur Welt. Die älteste Bürgerin in Kempten lebt noch immer in ihren eigenen vier Wänden. Neben Sport prägten auch Tiefen ihr Leben.

14.06.2022 | Stand: 05:32 Uhr

So alt ist noch nie ein Mensch in Kempten geworden. Gertraud Führer feiert am Dienstag ihren 108. Geburtstag. Sie wohnt noch immer in ihrer gewohnten Umgebung im Haubenschloß und erwartet am Nachmittag ihre Familie zum Kaffeekränzchen auf der Terrasse.

