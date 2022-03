"Ihr seid Mörder!" - Anfeindungen gegen Russen in Kempten nehmen zu

Der Krieg in der Ukraine überschattet den Alltag in Kemptens multinationalen Stadtteil Thingers. Dagegen gehen Anwohner auf die Straße.

05.03.2022 | Stand: 11:56 Uhr

Sie trägt ein Schild, auf dem nur ein Wort steht, auf Russisch: „Frieden“. Die ukrainische Flagge hält sie mit ihrer zweiten Hand fest. „Wir wollen diesen Krieg nicht“, sagt die Frau. Viel mehr gebe es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ihren Namen will sie – wie mehrere an diesem Abend – nicht nennen. Seit 44 Jahren lebe sie, 73 Jahre alt, im Kemptener Stadtteil Thingers. Ursprünglich stamme sie aus Russland. Das Grauen in der Ukraine mache sie traurig, sagt die Frau. „Den Krieg will nur die Regierung.“