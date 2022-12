Mann fährt mit gestohlenen Damenjacken Zug, Polizei fasst ihn auf der Flucht

Nach dem er im Zug einen Schaffner angreift und die Zugtüren entriegelt, kann ein Straftäter am Bahnhof Kempten fliehen. Wenig später findet ihn die Polizei.

Von Allgäuer Zeitung

09.12.2022 | Stand: 15:52 Uhr

Einen polizeibekannten Straftäter hat die Bundespolizei am Hauptbahnhof in Kempten am Mittwoch festgenommen. Der Mann hatte zuvor einen Zugbegleiter angegriffen und ihn beleidigt.

