Wieso das Mountainbiken beim RSC Kempten boomt

Über Nachwuchs kann sich der RSC Kempten nicht beschweren. Ganz im Gegenteil: Weil so viele Kinder und Jugendliche in den vergangenen Jahren zum Verein gestoßen sind, mussten neue Trainer und Betreuer her. Hier präsentiert sich der Nachwuchs samt Trainern am Sportplatz des Allgäu Gymnasiums Kempten.