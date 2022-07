„Immer noch der gleiche Kavalier“: Monika und Georg Hörl sind seit 60 Jahren verheiratet

Seit über 40 Jahren leben sie in Kempten und feiern jetzt Diamantene Hochzeit. Der Weg in die Allgäu-Metropole führte über Umwege.

16.07.2022 | Stand: 11:30 Uhr

An diesen Abend im Gasthaus Mathäser in München kann sich Monika Hörl noch ganz genau erinnern: „Ich war damals mit einer Freundin beim Kirchweihtanz. Unter den Gästen waren viele Soldaten.“ Die damals 17-Jährige musste um 22 Uhr zu Hause sein. An der Garderobe kam es zu einer schicksalhaften Begegnung. „Ich habe ihr in den Mantel geholfen“, weiß Hörl noch genau. Drei Jahre später heirateten sie, leben seit 1981 in Kempten und feiern nun Diamantene Hochzeit. Beim Kaffeetrinken verrät die 80-Jährige: „Er ist immer noch der gleiche Kavalier.“

