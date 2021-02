Impfhotline: Anruferzahl explodiert auf fast 8.000 an einem Tag

Viele Bürger fragen, wann sie einen Impftermin bekommen. Rotkreuz-Chef bittet um etwas Geduld: Verantwortliche wollen gesamte Situation schnell verbessern.

27.02.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Bei der Hotline für die Impfzentren in Kempten und Sonthofen explodieren die Anruferzahlen: Fast 8.000 Anrufer zählte das Rote Kreuz am Donnerstag. Montag waren es gerade mal gut 2.300 gewesen, am Dienstag um die 3.000. Die meisten Anrufer fragen dabei nur nach ihren Impfterminen. Jetzt appelliert Rotkreuz-Chef Alexander Schwägerl an die Menschen, nur ein paar Tage Geduld zu haben und auf unnötige Anrufe zu verzichten, die die Leitungen blockieren. „Aktuell wird intensiv darüber nachgedacht, wie man die Situation schnell verbessern kann.“ Schwägerl hofft, dass es bald eine Lösung gibt.

Dass Impfungen gegen Corona wohl der beste Weg raus aus der Pandemie sind, ist für viele unbestritten. Nur wie, wenn eben das nicht rund läuft. Die für Ältere oft komplizierten Anmelde- und Registrierungsverfahren machen die Situation eh schwer. Dass der für Über-80-Jährige zugelassene Impfstoff aktuell eher rar ist, macht es nicht einfacher. So warten immer mehr Menschen auf einen konkreten Impftermin – und immer mehr fragen nach. Neben Tausenden, die sich online registriert haben, gibt es laut Schwägerl weitere 2500 Menschen, die sich telefonisch angemeldet haben. Derzeitiger Modus für sie: Sie werden zur Terminvereinbarung angerufen, wenn es Impfstoff gibt und sie dran sind.

Alter und Vorerkrankungen

Warum manche Menschen nach der Anmeldung länger warten als andere? Auch Schwägerl weiß nicht, wie genau das bayrische Computerprogramm das ausgerechnet. Er vermutet, dass die Software dabei Punkte wie das tatsächliche Alter (also zum Beispiel 89 oder „nur“ 85 Jahre) und Vorerkrankungen berücksichtigt.

Schwierig ist es auch bei den Impfregistrierungen, die Menschen online selbst vorgenommen haben. Hier hängen womöglich über 3.500 Kemptener und Oberallgäuer, die auf eine Impfung gegen Covid 19 hoffen, in einer Warteschleife, obwohl sie oberste Priorität haben. Viele Menschen wurden per E-Mail eingeladen, ihren konkreten Impftermin zu vereinbaren. Aber auffällig viele Rückmeldungen fehlen.

