Impfmüdigkeit und fehlende Testbereitschaft - Sind Geschlechtskrankheiten im Allgäu auf dem Vormarsch?

Raus aus der Tabuzone: Berufsschülerinnen klären in Kempten über Geschlechtskrankheiten auf. Bei Ärzten zeigt sich ein Bild entgegen der Klischees.

15.05.2023 | Stand: 20:03 Uhr

„Am meisten schockiert hat mich, wie wenig wir selbst zu Beginn des Projekts über sexuell übertragbare Krankheiten wussten“, erzählt die 18-jährige Magdalena Kaender. Sie macht gerade ihre Ausbildung zur Medizinischen Fachangestellten. Sie und viele ihrer Mitschülerinnen hatten schon einmal im Berufsalltag mit Fällen dieser Art zu tun: Beim Hausarzt zum Beispiel, wenn Chlamydien zu Schmerzen beim Wasserlassen führten, oder beim Gynäkologen, wo die Vorsorgeimpfung gegen Humane Papillomviren (HPV) oft Thema sei.

Nun informierten die Schülerinnen der Berufsschule II in Kempten Gleichaltrige über Übertragungswege und Möglichkeiten zum Schutz. Doch das Thema gehe längst nicht nur junge Menschen an, sagt die Kemptener Urologin Dr. Michaela Eßlinger.

Chlamydien und Feigwarzen sind auch in Allgäuer Arztpraxen Thema

In Eßlingers Praxis kämen immer wieder auch ältere Patientinnen und Patienten etwa wegen Herpes genitalis – einer lebenslang bestehenden Krankheit. Auch Menschen in Beziehungen seien entgegen jeglicher Klischees betroffen, sagt die Medizinerin: „Da gerade Chlamydien häufig keine Symptome verursachen, merkt man oft lange nicht, dass man selbst betroffen ist, und kann so einen Partner anstecken.“ Einem höheren Ansteckungsrisiko setzten sich freilich Menschen mit häufig wechselnden Geschlechtspartnern aus. Fragen vor allem zu HIV und Chlamydien kämen immer wieder auf, erzählt eine 18-jährige Schülerin. „Auch wegen Feigwarzen waren in der Praxis, in der ich arbeite, schon einmal Menschen in Behandlung.“ Mitschülerin Hanna Schierle ergänzt: „Trotzdem wird in der Gesellschaft kaum offen darüber gesprochen.“

Das haben die jungen Frauen auch bemerkt, als sie ihr Projekt an einem Infostand in der Schule präsentierten. Eine 17-jährige Schülerin sagt: „Die Jüngeren haben oft gelacht. Die Älteren haben zuerst geschaut und sich dann doch getraut zu fragen, wollten zum Beispiel wissen, was ein Lecktuch ist.“ Das Tuch aus dünnem Gummi soll beim Oralverkehr schützen, erläutert sie. Weiteres Infomaterial und kostenlose Kondome, die es am Stand gab, seien außerdem schnell vergriffen gewesen.

Wovor schützt die Pille? Wovor ein Kondom? Kemptener Schülerinnen klären auf

„Viele junge Frauen nehmen irgendwann die Pille und denken, das schützt vor allem“, sagt Schülerin Elena Hullin. Was tatsächlich vor welcher Krankheit schützt, vermerkten die angehenden Medizinischen Fachangestellten ebenso auf ihren Plakaten zu Chlamydien, Tripper, Hepatitis B, Feigwarzen und Syphilis wie Symptome und Behandlungsmöglichkeiten. „Fast immer schützt ein Kondom“, erklärt Hullin.

Gegen Humane Papillomviren, die etwa Gebärmutterhalskrebs oder Feigwarzen auslösen können, helfe außerdem eine Impfung, erläutert eine 30-jährige Schülerin, die bei einer Gynäkologin tätig ist. Madleen Endras, die bei einem Kinderarzt in Ausbildung ist, erzählt: „Oft machen wir die Eltern schon früh darauf aufmerksam.“ Trotzdem gebe es diesbezüglich eine „Impfmüdigkeit“, bestätigt Prof. Reinhard Gillitzer, der als Hautarzt in Kempten sexuell übertragbare Krankheiten behandelt. Am sinnvollsten sei laut dem Mediziner eine Impfung vor dem ersten Geschlechtsverkehr.

"Im Zweifel zum Arzt": Kemptener Schülerinnen setzen sich für Aufklärung ein

Seit 2001 hat sich die Zahl der Neuinfektionen mit Syphilis in Deutschland je 100.000 Einwohner laut dem Robert Koch-Institut vervierfacht. Sind Geschlechtskrankheiten auch im Allgäu auf dem Vormarsch? „Vergleichsweise ist das in unserer Region selten Thema. Hotspots bleiben Großstädte wie Berlin“, sagt Gillitzer. Tests und Untersuchungen seien bei Hausärztinnen, Gynäkologen oder Urologen möglich, spezialisiert auf dieses Feld sind Hautärztinnen. Eine Hürde aus Sicht von Sabrina Brauer, zuständig für sexuelle Bildung bei Pro Familia in Kempten: Anonymität gebe es beim eigenen Arzt freilich nicht.

Anders sei das beim Gesundheitsamt, wo in Kempten und dem Oberallgäu kostenlos und anonym etwa auf HIV und Hepatitiden getestet wird. Auch über das Internet gebe es Möglichkeiten, erläutert Brauer, diese seien mit mehr als 70 Euro für ein Test-Set allerdings nicht für jede und jeden erschwinglich. Die Optionen zum Test seien dennoch vielfältig. Brauer sagt: „Was uns eher fragend zurücklässt, sind Berichte über die Testunwilligkeit mancher Ärzte.“

Weil sie selbst in der Schule kaum aufgeklärt wurde, sei es ihr besonders wichtig gewesen, dem Thema genügend Zeit einzuräumen, um das Thema umfassend zu behandeln, sagt Lehrerin Elisabeth Schmölz. Auch bei anderen Klassen sei das Projekt der Berufsschülerinnen gut angekommen. Schülerin Sarah Lewanda sagt: „Aufklärung ist wichtig. Viele schlimme Folgeerkrankungen können vermieden werden, wenn man über seinen eigenen Schatten springt und im Zweifel zum Arzt geht.“