Bild zeigt Ex-Minister Spahn mit Penis-Nase - ist das Beleidigung oder noch Satire?

Das Amtsgericht spricht einen 36-jährigen Mann vom Vorwurf der Beleidigung frei. Die Begründung überrascht. Das will die Staatsanwaltschaft Kempten nun tun.

24.04.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Über digitale Kanäle, auf Online-Plattformen und in Chatgruppen lassen sich schnell Bildchen verteilen. Nicht jedes ist lustig. Vor dem Amtsgericht Kempten ging es jetzt um ein Porträt des früheren Bundesgesundheitsministers Jens Spahn, dargestellt mit einem Penis als Nase. Und dem Text: „So ein Mist! Ich hätte mich nicht impfen lassen sollen!“ Ist das noch Satire oder schon eine Beleidigung? (Hier lesen Sie: Mann verbreitet Hetze in Chat-Gruppe - und wird direkt im Gerichtssaal verhaftet. Warum die als Zeugin genannte Ex-Kanzlerin Merkel nicht kam)

In den 1980er-Jahren stellten Karikaturen Bayerns früheren Ministerpräsidenten Franz-Josef Strauß als kopulierendes Schwein dar

Karikaturen, die Bayerns früheren Ministerpräsidenten Franz-Josef Strauß als kopulierendes Schwein darstellten, beschäftigten in den 1980er-Jahren die Instanzen bis zum Bundesverfassungsgericht. Das entschied dann, die Grenze des Zumutbaren sei überschritten worden.

2016 wurden die Ermittlungen gegen Jan Böhmermann eingestellt

Eingestellt wurden dagegen 2016 Ermittlungen gegen den Satiriker und Moderator Jan Böhmermann, der in einer TV-Sendung ein Gedicht mit dem Titel Schmähkritik vorgetragen hatte, das vom türkischen Staatspräsidenten Erdogan handelte. (Lesen Sie hier: Nach Todesdrohungen aus der Verschwörer-Szene: Oberallgäuerin steht vor Gericht)

In Kempten war nun ein 36-Jähriger angeklagt. Er soll das Spahn-Bild mit Penis-Nase im November 2020, dem ersten Corona-Winter, seinem früheren Chef geschickt haben und dann im März ’21 einer siebenköpfigen Whatsapp-Gruppe früherer Arbeitskollegen. Für die Staatsanwältin zwei Fälle von Beleidigung. Auf die Spur des Mannes war die Justiz gekommen, als sie bei anderen Ermittlungen gegen einen der Empfänger das Bild auf dessen Handy gefunden hatte.

Angeklagter: "Ich wollte niemanden beleidigen, weder einen Minister noch den deutschen Staat“

Der Angeklagte, der bereits Verurteilungen wegen Sachbeschädigung, Bedrohung, Beleidigung und Körperverletzung in seiner Akte hat, nahm die Vorwürfe gelassen auf. Er arbeitet nach eigenen Worten aus gesundheitlichen Gründen nur halbtags und erwiderte in ruhigen Worten, sich zwar „visuell“ an das Bild zu erinnern, aber nicht daran, es verschickt zu haben. Ohnehin habe er das Bild als Satire gesehen. „Ich wollte niemanden beleidigen, weder einen Minister noch den deutschen Staat.“

Die Staatsanwältin nannte das Bild eine Schmähkritik, die Spahns persönliche Ehre in gröbstem Ausmaß verletzt habe. Es gehe nicht um eine Sachauseinandersetzung, sondern um „pure Schmähung“. Die Staatsanwältin forderte elf Monate Freiheitsstrafe ohne Bewährung. Sein Mandant habe niemanden vorsätzlich beleidigen wollen, sprach dagegen der Verteidiger bei dem Bild von einer „flapsigen Satire“. Ein Bundespolitiker müsse sich auch mal was gefallen lassen. Seinen Vorschlag, das Verfahren unter Auflagen einzustellen, lehnte die Staatsanwältin ab. (Lesen Sie auch: Allgäuer Polizei schreibt Klima-Klebern Rechnungen)

Wenn man eine Nase durch ein Geschlechtsteil ersetzt, sieht die Richterin in diesem Fall die Menschenwürde nicht verletzt

Dann das Urteil: Für Richterin Sandra Lechner-Neumaier fällt das Bild unter die Meinungsfreiheit und erfüllt nicht den Straftatbestand der Beleidigung. Wenn man eine Nase durch ein Geschlechtsteil ersetze, sehe sie in diesem Fall die Menschenwürde nicht verletzt, sagte sie. Die Richterin bezog sich dabei auf die Situation während der Corona-Pandemie – eine Zeit, in der intensiv über mögliche Impfrisiken diskutiert wurde. Damals seien ständig Bundespolitiker zu hören und zu sehen gewesen. Das Bild sei keine Schmähkritik, sondern setze sich mit Wirkung und Sicherheit der Impfung auseinander. Dennoch riet die Richterin dem Angeklagten, das Bild nicht erneut zu verschicken.

Die aktuelle Verhandlung in Kempten hat nämlich eine Vorgeschichte. Als die Staatsanwaltschaft im Herbst Anklage erhoben hatte, lehnte Lechner-Neumaier die Klage bereits mit Verweis auf die Meinungsfreiheit ab. Als darauf die Staatsanwaltschaft Beschwerde einreichte, entschied das übergeordnete Landgericht, dass das Amtsgericht den Fall (wie jetzt geschehen) verhandeln müsse.

Der nun erfolgte Freispruch war wohl nicht das letzte Wort. Auf Nachfrage unserer Redaktion kündigte die Staatsanwaltschaft am Montag an, Berufung gegen den Freispruch einzulegen.