Mittlerweile gibt es in Kempten verschiedene Verkehrsbereiche, die Fahrradfahrerinnen und -fahrern auf der Straße mehr Raum geben. Welche Regeln dort gelten.

27.08.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Die Stadt ist zwar immer noch stark vom Autoverkehr geprägt. Doch es tut sich was. Das wird deutlich, wenn man sich die verschiedenen Neuregelungen anschaut, die in der jüngeren Vergangenheit für Radler eingeführt wurden: die Angebotsstreifen etwa, die Umweltspur oder die neuen Aufstellflächen an Ampeln. Markus Wiedemann, Leiter des Amts für Tiefbau und Verkehr, erklärt, welche Regelungen es gibt und was dort für wen gilt.

