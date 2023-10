In Gemeinden rund um Kempten: Bald jeder Zweite nutzt die Briefwahl

Die Zahl der Menschen, die Briefwahl beantragen, ist in Kempten und Umgebung deutlich gestiegen. Das kann allerdings für Verzögerungen am Wahlabend sorgen.

07.10.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Gemütlich zu Hause – da lässt es sich besser wählen. Das scheinen immer mehr Menschen in Kempten und im Oberallgäu zu denken. Denn die Zahl der Briefwähler ist bei der Landtags- und Bezirkstagswahl 2023 vergleichsweise hoch. In manch einer Gemeinde nutzen fast die Hälfte der Wahlberechtigten die Möglichkeit, ihre Stimme schon vor dem Wahlsonntag abzugeben. Das allerdings kann am Wahlabend beim Stimmenauszählen für Verzögerungen sorgen.

Das Auzählen der Briefwahl-Stimmzettel dauert länger

Denn während diejenigen, die am Sonntag ins Wahllokal gehen, ihren Stimmzettel ohne Kuvert in die Wahlurne werfen, sind die Stimmzettel der Briefwählerinnen und -wähler in Umschlägen verschlossen. Und die dürfen ebenfalls erst ab 18 Uhr geöffnet werden, bestätigt Marita Dobler von der Gemeinde Waltenhofen. Weil die Helferinnen und Helfer die Kuverts erst aufschlitzen müssen, dauert das Auszählen der per Brief abgegeben Stimmzettel länger.

Weil die Zahl derer, die das Angebot nutzen, zuletzt bereits so stark gestiegen war, hat Waltenhofen beispielsweise die Stimmbezirke von zehn auf sechs reduziert.

So hat sich der Anteil der Briefwähler in Kempten, Waltenhofen, Dietmannsried und Wildpoldsried verändert: