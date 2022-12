In Kempten steigen die Gebühren für Wasser und Kanal

Wer in Kempten lebt, muss mehr Geld für Wasser und Abwasserbeseitigung bezahlen. Die neuen Preise gelten ab 2023 für die nächsten vier Jahre.

26.12.2022 | Stand: 16:27 Uhr

Die Kemptenerinnen und Kemptener müssen ab 2023 mehr fürs Wasser zahlen. Das hat der Verwaltungsrat des Kemptener Kommunalunternehmens (KKU) einstimmig beschlossen. Die neuen Gebühren für Trinkwasser und Abwasserbeseitigung gelten ab Januar für die kommenden vier Jahre. Dann steht die nächste Kalkulation an.

So viel kostet das Wasser in Kempten ab Januar mehr

KKU-Chef Thomas Siedersberger bezeichnete die Erhöhung als „moderat“: Die Gebühr fürs Wasser steigt auf 1,60 Euro pro Kubikmeter (bislang 1,45), fürs Schmutzwasser auf 1,95 Euro (bisher 1,89) und fürs Niederschlagswasser auf 0,59 Euro (bislang 0,53). Nach Berechnungen des KKU-Chefs zahlt ein vierköpfiger Durchschnitts-Haushalt, der in einem Einfamilienhaus mit 100 Quadratmeter versiegelter Fläche lebt, pro Jahr 40 Euro mehr: statt bislang 644 Euro ab dem kommenden Jahr 684 Euro.

Alle vier Jahre muss die Stadt Kempten die Gebühren für Wasser neu berechnen

Die Stadt müsse die Gebühren alle vier Jahre neu kalkulieren. Zuletzt wurden diese in Kempten laut Siedersberger für Wasser im Jahr 2011, für Abwasser im Jahr 2019 angepasst. Die Gebühren müssten so berechnet sein, dass die Kosten gedeckt sind.

Grund für die jetzige Erhöhung seien gestiegene Energie- und Unterhaltskosten. Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle verwies zudem auf Investitionen in die Abwasserreinigung. „Ich denke, das ist nachvollziehbar“, sagte er zum Ergebnis der Neukalkulation. Im Vergleich mit ähnlich großen Städten in Bayern liegt Kempten Siedersberger zufolge im Mittelfeld: Der von ihm genannte vierköpfige Musterhaushalt zahlt demnach in Bamberg mit 953 Euro pro Jahr am meisten, in Schweinfurt mit 613 Euro hingegen am wenigsten.