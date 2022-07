In Kempten unterstützen Lesepaten Kinder aus der Ukraine beim Lernen

Sprach- und Lesepaten des Malteser-Hilfsdienstes helfen Buben und Mächen, die vor dem Krieg geflüchtet sind, beim Lernen. Was die Ehrenamtlichen so begeistert.

27.07.2022 | Stand: 12:46 Uhr

Wenn Anastasia gefragt wird, was sie vermisst, versteht sie nicht nur die Frage. Sie antwortet in fast akzentfreiem Deutsch, dass sie gerne ihre Tiere, Hunde, Katzen, Hühner und den Hahn bei ihrer Oma wiedersehen will. Anastasia kommt aus der Ukraine, lebt wegen des Kriegs seit wenigen Monaten in Kempten. Und wie Timur, Daniel und viele andere sehnt sie sich nach ihrem Zuhause, nach Verwandten, die zurückblieben, und nach ihren Freundinnen und Freunden. Doch die Mädchen und Buben wollen auch weiter in eine Schule gehen und lernen.

Auch Lehrkräfte, die eigentlich im Ruhestand sind, unterstützen die Kinder aus der Ukraine

Neben Lehrerinnen wie Maryna Nitievska aus der Ukraine und Kemptener Lehrkräften, die ihre Stunden aufgestockt haben oder im Ruhestand mithelfen, unterstützen ehrenamtliche Lese- und Sprachpaten die Kinder. Elf Freiwillige des Malteser-Hilfsdienstes waren in diesem Schuljahr an den Grundschulen Kottern-Eich, der Nordschule und der Wittelsbacher Schule im Einsatz. Die Mittelschule in der Frühlingstraße hat laut Konrektor Frank Niedermeier damit die „einzige Mittelschul-Willkommensgruppe“ in Kempten. Insgesamt 36 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine zwischen 10 und 15 Jahren werden hier in zwei Gruppen zu je drei Stunden am Vormittag unterrichtet. Lesen Sie auch: Hilfe für die Ukraine: "Das Elend ist so groß, das bekommt man im Fernsehen so gar nicht mit."

Sigurd Leyck will mit dem Eherneamt etwa zurückgeben

Auf oft spielerische Art und Weise helfen die Sprachpaten, den Lehrstoff zu vermitteln. „Das macht viel Freude“, sagt Margarete Zeh. Renate Wagner, früher selbst Lehrerin, findet es wertvoll, dass die Kinder so auch eine Struktur bekommen. Sie spüre, dass die Unterstützung den Lehrkräften helfe und: „Das tut einem selbst auch gut.“ Sigurd Leyck, der als Kind aus Ostpreußen fliehen musste, will mit dem Ehrenamt für Geflüchtete etwas zurückgeben. Fritz Hopp wiederum sorgt sich darum, wie die Kinder in den Ferien betreut werden können, da sie ja nicht verreisen könnten. Für Gerhard Schneid wiederum, der als pensionierter Lehrer die ukrainischen Kinder unterrichtet, ist „dieser Abschnitt in der Willkommensgruppe unter einigen anderen einer der schönsten in seiner Zeit als Lehrer. Dieses schulische Modell – das aktuell wie berichtet allerdings auf der Kippe steht – schreibe eine Erfolgsgeschichte.

