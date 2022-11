In Kürze werden die Parzellen im neuen Baugebiet in Oberdorf vergeben

Das neue Baugebiet in Oberdorf ist fast vollständig erschlossen. Ende des Monats werden die Parzellen an die Bewerber vergeben. Die Kriterien sind umfangreich.

27.11.2022 | Stand: 08:55 Uhr

Bis auf wenige kleinere Arbeiten ist es fertiggestellt – das neue Baugebiet an der Hauptstraße in Oberdorf. 18 Bauplätze zwischen 450 und 850 Quadratmetern stehen zur Verfügung. In einem ersten Schritt will die Gemeinde die ersten neun Parzellen verkaufen. 70 Bewerber haben dafür Anträge eingereicht. Nun geht es an die Vergabe.

