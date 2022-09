Ina Müller & Band in der Bigbox Kempten 2022: Termin und Tickets für das neue Album "55"

Ina Müller ist mit ihrem neuen Album "55" unterwegs: Genau 55 Konzerte hat die Tour - Ticketpreise sowie Termin in der Bigbox Kempten sind bekannt.

09.09.2022 | Stand: 23:59 Uhr

Ina Müller (57 Jahre) hat einen Hang dazu ihren Alben mit Altersangaben zu versehen. Bereits das 2006 erschiene Album hieß Weiblich, Ledig, 40 und auch 2013 hatte das Album ihr Alter als Namen. Mit dem 2020 erschienen Album 55 ist Ina Müller jetzt auf Tournee. Ein Halt ist in der Kemptener Bigbox.

Album 55: Auftritt in der Bigbox Kempten

Am 30. Oktober ist es soweit. Ina Müller tritt mit ihrem neuen Album auf. In dem achten Solo-Album geht es ums älter werden. Die Vergesslichkeit wird mit dem Lied Eichhörnchentag besungen. Bei Rauchen geht es darum, wen man dabei kennenlernt. Und das Thema Beziehung wird in den Liedern Das erste halbe Mal, Obwohl Du da bist, Fast hält länger als fest und So hätt ich also sein soll'n besungen. Mit an der Produktion des Albums hat ihr Freund Johannes Oerding gearbeitet. Das hat sich gelohnt: 55 ist das höchstplatzierte Album von Müller. Platz Zwei in den deutschen Albumcharts.

Tickets für die Live-Tour von Ina Müller & Band

Tickets sind noch nicht alle weg und über diverse Anbieter zu erwerben. Die Bigbox Kempten hat ebenso welche im Verkauf für den Live-Auftritt.

Tickets ab 50.50 Euro

ab 50.50 Euro Einlass ab 17:30 Ihr

Beginn ab 19 Uhr

ab 19 Uhr Sitzplatzkonzert

Deutsche Chartplatzierungen der Solo-Studioalben von Ina Müller

Das die Niedersächsin singen kann beweisen, zeigen die Chartsplatzierungen. Fünf Alben haben es in die TOP10 geschafft.

Weiblich, ledig, 40: 26

Liebe macht taub: 6

Die Schallplatte - nied opleggt: 13

Das wär dein Lied gewesen: 2

48: 3

Ich bin die: 4

55: 2

Von der plattdeutschsprechenden PTA zur hochdeutschsprechenden Grimme-Preisträgerin

Ina Müller ist vorallem seit 1994 bekannt geworden: Mit Edda Schnittgard hatte sie bis 2005 das Kabarett-Duo Queen Bee. Vorallem das Plattdeutsch hat für Müllers Bekanntheit gesorgt. Bis zur Einschulung konnte sie kein Hochdeutsch. Die gelernte PTA hat seit 2007 ihre eigene Show: Inas Nacht. Mit der Late-Night-Show gewann sie den Deutschen Fernsehpreis, den Deutschen Comedypreis und 2010 den Grimme-Preis. Mit ihrem Album Weiblich, Ledig, 40 bekam sie drei goldene Schallplatten. Mit dem neuen Album 55 sind es bereits zwei Schallplatten in Gold.

Lesen Sie auch