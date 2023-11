Inflation in Kempten: Ein Kilo Schwarzbrot für 75 Milliarden Mark

Vor 100 Jahren war die Hyperinflation auf ihrem Höhepunkt. Kempten druckte im November 1923 eigenes Geld und kassierte von Nachtschwärmern eine extra Steuer.

14.11.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Am 10. November 1923 meldete das Zeitung in Kempten: Die Bierpreise sind heute wieder erhöht worden. Sie stehen jetzt zwischen 90 und 127 Milliarden. Einen Monat später, am 10. Dezember, wurden für einen Liter helles Exportbier 632.500.000.000 Mark kassiert - also 632,5 Milliarden. Es war der Höhepunkt der deutschen Inflation. Sie dauerte von 1914 bis Ende 1923 und war eine der radikalsten Geldentwertungen in großen Industrienationen.

Im Allgäu gab es im November 1923 einige Besonderheiten: Es gab das Allgäuer Milchgeld, die Stadt Kempten gab eigenes Geld heraus und große Unternehmen wie die Spinnerei und Weberei Kempten gaben ihren Mitarbeitern Gutscheine in die Lohntüten. (Lesen Sie auch: Droht rund 100 Restaurants in Kempten und dem Oberallgäu ein Wirtshaus-Sterben?)

Die Folgen der Inflation sind bekannt: Weite Teile der deutschen Bevölkerung verarmten. Vermögenswerte schmolzen dahin. Ersparnisse wurden völlig entwertet, Spargelder von Generationen vernichtet. Feste Erträge oder Zinsen waren praktisch wertlos. Im Herbst 1923 verlor das Geld seine Funktion als allgemeines Zahlungs- und Wertaufbewahrungsmittel. Die Regierung leitete eine Währungsreform ein und die Mark wurde im November 1923 von der Rentenmark abgelöst. Allerdings dauerte es noch vier Wochen, bis das neue Geld bei den Menschen ankam. Am 15. November veröffentlichte das Allgäuer Tagblatt die Umrechnungstabelle: 1 Goldpfennig = drei Milliarden Papiermark, 1 Goldmark = 800 Milliarden Papiermark, 100 Goldmark = 30 Billionen Papiermark.

Allgäuer Milchgeld und eine Hockersteuer, die Nachtschwärmer zahlen mussten

Einer der Sonderfälle war das sogenannte Allgäuer Milchgeld. Es wurde ausgegeben vom Milchwirtschaftlichen Landesverband aufgrund einer Vereinbarung mit dem Bayerischen Landwirtschaftsministerium. Die großangelegte Notgeldaktion diente der Sicherstellung der Milch- und Getreidebelieferung in den Städten. Auf Veranlassung des Ministeriums brachten die Bayerische Landwirtschaftsbank München und die Allgäuer Vereinsbank Kaufbeuren ab dem 19. November 1923 Geldscheine über 4,20 Goldmark sowie über 0,50, ein und vier Goldmark heraus. Die Vereinsbank hatte auch Geschäftsstellen in Kempten und Weitnau.

„Beide Banken durften ihr Notgeld nur an die vom Landwirtschaftsministerium bestimmten landwirtschaftlichen Kreise abgeben“, erklärt Hans-Georg Glasemann vom Magazin „Geldscheine online“. Damit sollte der Umlauf auf die mit milchwirtschaftlichen Erzeugnissen handelnden Wirtschaftskreise und auf das Müllerei-Gewerbe beschränkt bleiben. "Mit dem Notgeld sollten vor allem die Erzeuger bezahlt werden. Die Händler mussten sich dagegen verpflichten, auch Papiermark in Zahlung zu nehmen". Das Milchgeld war bis zum 15. Dezember 1923 im Umlauf.

Die Inflation war eine Spätfolge des Ersten Weltkriegs. Die Weimarer Republik musste das kriegsgeschüttelte Land wieder aufrichten, Kriegsanleihen an die eigene Bevölkerung zurückzahlen und Geld für die Reparationsleistungen aufbringen. Deutschlands Wirtschaft lag 1923 in Scherben, der Staat war pleite. Um dennoch seine Schulden bezahlen zu können, wurde ständig mehr Geld gedruckt.

Im November 1923 wurde auch in Kempten das Geld in Schubkarren transportiert, Bündel als Heizmaterial zweckentfremdet, die Rückseite als Schmierpapier benutzt. Die Stadt hatte damals 20.500 Einwohner. Seit Anfang 1919 stand Dr. Otto Merkt an der Spitze der Stadt und fuhr mit seinem Finanzberater Sigmund Ullmann einen eigenen Kurs. Um den Stadtsäckel aufzufüllen, hatte er beispielsweise einen Hockersteuer eingeführt: Nachtschwärmer wurden mit einer Abgabe belegt, welche für die Armen der Stadt verwendet wurde.

Seit 1915 gab es Bezugsmarken für Brot und Mehl, später auch für Butter, Käse, Fleisch, Kartoffeln, Kerzen, Brennstoff

Die Mangelwirtschaft wurde seit März 1915 durch ein System von Bezugsmarken gesteuert. Anfangs waren es Brot- und Mehlmarken, später kamen alle Dinge des täglichen Lebens dazu: Milch, Butter, Käse, Fleisch, Kartoffeln, Kerzen, Brennstoff. Das hielt bis in den Herbst 1923 an. Das Verteilsystem für Brot und Zucker endete am 14. Oktober 1923.

So die Bezugsmarken für Zucker vor 100 Jahren in Kempten aus. Bild: Ralf Lienert

Vor den Lebensmittelläden hatten sich täglich lange Schlangen gebildet. Bezahlt wurde bis dahin mit Reichsmark. Die Spinnerei und Weberei Kempten beispielsweise gab ihren Mitarbeitern Gutscheine über 100.000 oder 500.000 Mark aus. Diese konnten sie bei der Bayerischen Vereinsbank oder der Bayerischen Staatsbank in Kempten einlösen.

Die Stadt Kempten druckte am 2. November 1923 ihr eigenes Notgeld mit zwei verschiedenen Scheinen: 50 Milliarden und 100 Milliarden Mark. Damit sollte der Barmittelnot begegnet werden. Die Gestaltung übernahm Franz Xaver Veesenmayer, Kunsterzieher an der Oberrealschule (heute Allgäu-Gymnasium). Das Notgeld stellt auf der einen Seite das Kemptener Rathaus dar, symbolisch umflankt von Dornen. Um das Rathaus ist der Wertbetrag aufgedruckt, darunter das bayerische und das städtische Wappen. Schon vor der Geldausgabe war sich ein Chronist sicher: „In seiner gediegen-künstlerischen Art dürfte sich das neue Geld viele Raritätenliebhaber erwerben.“

Die Zeitung druckte täglich die Kempter Wirtschaftszahlen ab. Am 10. Dezember kostete ein Brot 450 Milliarden Mark und der Liter Milch 240 Milliarden. Dann kam die Umstellung auf Goldmark und die Preisschilder änderten sich. Bei Oberpaur gab es Wintermäntel für 19 Mark und Wolldecken für 15 Mark. Auch der Bezugspreis der Allgäuer Zeitung änderte sich: Waren es in der Woche vom 3. bis 9. Dezember 500 Milliarden Mark, wurde für die 14 Tage bis Jahresende eine Mark kassiert.

Ein Gutschein der Spinnerei und Weberei Kempten 1923. Bild: Ralf Lienert

Start in die Goldenen Zwanziger: Ab Silvester 1923 standen Glamour und Unterhaltung hoch im Kurs

Das Inflationsgeld wurde im wahrsten Sinne des Wortes Spielgeld. Die Währungsreform war das Startsignal für die berühmten „Goldenen Zwanziger“: Ab Silvester 1923 standen Glamour und Unterhaltung hoch im Kurs. In Kempten gab es an diesem Abend Künstler-Konzerte im Café Wittelsbach und im Restaurant Kreuzstraße sowie eine Silvesterfeier mit Tanz im Hotel Kaiserhof.