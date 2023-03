Interieur-Laden eröffnet in Kempten - die Hamburgerei in der Klostersteige folgt später

Im früheren Mountian Warehouse gibt es bald Gläser, Vasen, Wohn-Accessoires und Badzubehör. Die Hamburgerei wartet noch auf Möbel, hat aber bereits einen Plan.

17.03.2023 | Stand: 17:06 Uhr

Nach langem Leerstand kehrt in das ehemalige Mountain Warehouse in der Kemptener Fußgängerzone Leben zurück. Möbel Böck, in Kempten heimisches Einrichtungshaus, eröffnet in der Fischerstraße 19 Mitte kommender Woche den Interieur-Laden Cozy. „Wir führen dort, was es braucht, um das Zuhause schöner zu gestalten, und was dem Wohlfühlen dient“, sagt Dunja Schödl-Böck, die mit ihrem Mann Roman Schödl und Onkel Bernd Böck auch das Einrichtungshaus leitet.

