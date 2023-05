Internationaler Hebammentag: Geburtshelferinnen informieren vor dem Forum Allgäu in Kempten

Hebammen informieren vor dem Forum Allgäu in Kempten über ihren Beruf. Sie stellen sich täglich zahlreichen Herausforderungen.

05.05.2023 | Stand: 16:23 Uhr

In Kempten und dem Oberallgäu gibt es etwa 60 Hebammen. Für werdende Eltern ist es oft schwierig, Geburtshilfe zu finden. „Hebammen verlassen teils nach fünf Jahren wieder den gelernten Beruf“, sagt Ingrid Notz, Vorstandsmitglied im Bayerischen Hebammen Landesverband. Am Freitag gab es am Forum Allgäu in Kempten nun eine Aktion der Geburtshelferinnen.

Internationaler Hebammen-Tag: In Kempten informieren Geburtshelferinnen vor dem Forum Allgäu

Grund für die kurze Verweildauer im Beruf seien unter anderem der Mangel an Personal, zu schlechte Bezahlung und große Verantwortung. Auf diese Situation wollen die Geburtshelferinnen zum Aktionstag am 5. Mai aufmerksam machen.

In Kempten am Forum Allgäu informierten Hebammen aus der Region Passanten und Interessierte über ihre Arbeit und auch das Hebammen-Netzwerk Kempten-Oberallgäu, das es seit 2020 gibt. Ihre Unterstützung zeigten Erna-Kathrein Groll, dritte Bürgermeisterin Kemptens, sowie Klaus Knoll, zweiter Bürgermeister der Stadt.

