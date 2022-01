Inzidenz in Kempten über 1000 - Corona-Regeln werden aber nicht automatisch verschärft

Das RKI meldet für Kempten eine Corona-Inzidenz von 1164,8. Eine automatische Verschärfung der Hygiene-Regeln bedeutet das aber nicht - aus diesem Grund.

In der Stadt Kempten hat die Inzidenz am Mittwoch die Schwelle von 1000 Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche überschritten. Am Morgen meldete das Robert Koch Institut einen Wert von 1164,8. Gut 800 bestätigte Neuinfektionen gab es demnach innerhalb von sieben Tagen.

Besondere Infektions-Schwerpunkte in einzelnen Quartieren gibt es laut Gesundheitsamt nicht. Wie berichtet, wurden die Regelungen, die Lockdown-Maßnahmen ab einer Inzidenz von 1000 vorsehen, ausgesetzt. Mit dem Überschreiten dieser Schwelle treten damit nicht automatisch schärfere Corona-Regeln in Kraft, bestätigt das Gesundheitsamt.

1000er-Inzidenz in Kempten: Laut Prognosen geht es so weiter

Die Fachleute dort gehen davon aus, dass die bundesweite Inzidenz weiter steigt. Experten prognostizieren demnach einen Höchstwert für Mitte Februar.

