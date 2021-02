Inzidenz-Wert: Kempten liegt den dritten Tag in Folge unter 50

Die Neu-Infektionen an Corona in Kempten sinken. Seit Sonntag liegt der Inzidenz-Wert unter 50. Werden Einschränkungen nun gelockert?

27.01.2021 | Stand: 08:07 Uhr

Der dritte Tag in Folge unter 50: Die Inzidenz in Kempten ist zuletzt deutlich gesunken. Der Wert gibt an, wie viele Menschen sich pro 100 000 Einwohner in den vergangen sieben Tagen mit Corona infiziert haben. Am Dienstag lag Kempten schließlich bei einem Inzidenzwert von 47,7. Wenn es darum geht, das Infektionsgeschehen einzudämmen, wird die 50er-Marke immer wieder als Ziel genannt. Lockert Kempten nun also die Corona-Vorschriften? Es sieht vorerst nicht danach aus, sagt Carmen Hage, Rechtsamtsleiterin bei der Stadt Kempten. (Die aktuellen Inzidenz-Werte für das Allgäu finden Sie hier)