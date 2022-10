Comedian Jan Böhmermann empfiehlt Kemptener Döner-Lokal - dort ist das Erstaunen groß

In ihrem Erfolgs-Podcasts "Fest & Flauschig" empfehlen Jan Böhmermann und Olli Schulz den Kemptener Döner-Imbiss "Knobi Kebap". Ein Besuch zur Mittagszeit.

Jan Böhmermann? Der Name sagt ihm nichts ... Und dass dieser Jan Böhmermann seinen, Ali Sars Döner-Imbiss "Knobi Kebap" in Kempten, im Erfolgs-Podcast „Fest und Flauschig“ empfohlen hat? Das wusste Sar auch nicht – genauso wie seine Kunden, die an diesem Montag an der Lindauer Straße für ihr Mittagessen anstehen.

„Fest und Flauschig“ von „ZDF-Magazin-Royale“-Moderator Jan Böhmermann und Musiker Olli Schulz gilt als einer der meistgehörten Podcasts Deutschlands. Am Sonntag erschien die jüngste Folge. Böhmermann und Schulz plaudern zunächst über Leitz-Ordner, Knollenblätterpilze und DJ Bobo. Bis die Sprache plötzlich auf Kempten kommt – und damit kurzzeitig die Aufmerksamkeit vermutlich tausender Hörer auf Sars Lokal lenkt.

Podcast Fest & Flauschig: Jan Böhmermann und Olli Schulz über "Knobi-Kebap" in Kempten

Die Empfehlung basiert nicht auf einem Besuch der beiden Unterhalter. Vielmehr verrät Böhmermann gar, noch nie von Dönern begeistert gewesen zu sein. Doch Sars Sohn Emre Sar hatte sich an die Podcastmacher gewandt: Sie sollen doch bitte in ihrer regelmäßigen Rubrik „Local Hero“ auf das Lokal seines Vaters hinweisen.

Ali Sar verkaufte 28 Jahre lang Kebab im Döner-Mekka Berlin, zuletzt in Wedding. Doch die Großstadt wurde ihm zu groß, er sehnte sich nach Ruhe. So kam es zum Umzug nach Kempten. An der Lindauer Straße eröffnete Ali Sar mit seiner Ehefrau Özlem Sar das „Knobi Kebab“. Der Name des Lokals lehnt sich an an Sars „Spezialsoße“ aus Berliner Zeiten – natürlich mit Knoblauch. Hier in Kempten sei er jedoch noch nicht dazugekommen, sie anzurühren. Das Rezept erfordere viel Zeit, erklärt er. Brot und Soßen jedoch seien alle selbst gemacht.

Auf Spotify sprechen Böhmermann und Schulz über Döner-Lokal in Kempten

Am kommenden 1. November sind es nun zwei Jahre, seit denen Knobi Kebab Menschen in Kempten mit Döner und Co. versorgt. An diesem verregneten Montagmittag reicht die Schlange bis aus dem Laden. Martin Herb etwa steht unter dem Vordach. Seit der Eröffnung hole er sich hier immer wieder einen Döner, sagt er. Mit „viel Scharf“, außerdem empfiehlt er die Curry- und die Knoblauchsoße.

Lesen Sie auch: Geschäftsideen von Allgäuer Studierenden: Von Dönerverpackungen und alten Fahrradbremsen

Sohn Emre Sar, der gerne den Podcast hört, kümmert sich um die Google-Bewertungen seines Vaters. Dort fielen ihm die immer wieder kritischen Kommentare zu den Preisen auf. 6 Euro kostet der Döner mittlerweile. Das liegt an den gestiegenen Einkaufspreisen, erklärt Inhaber Ali Sar. Dass die Preise für Döner überall gestiegen sind, ist auch die Erfahrung einer 16-jährigen Schülerin des nahe gelegenen Hildegardis-Gymnasiums, die am Montag ansteht. Sie habe gar schon 7,50 Euro gezahlt.

Kemptener Döner-Imbis "Knobi Kebap" bei den Local Heroes von Jan Böhhmermann und Olli Schulz

Die Döner hier schmecken übrigens alles andere als fest und flauschig. Nach Feierabend, sagt Sar, will er sich den Podcast dieses Herrn Böhmermann endlich mal anhören. Sie auch? Das geht hier: