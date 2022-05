Jazzfrühling Kempten 2022: Harald Rüschenbaum zeigt schamanisches Talent

Kemptener Jazzfrühling 2022: Der 66-jährige Schlagzeuger Harald Rüschenbaum reist mit Mitstreitern ins „Klangland“. Die Fans im Stadttheater sind begeistert.

05.05.2022 | Stand: 06:12 Uhr

Schon beim allerersten Ton offenbaren sich schamanische Talente dieses Jazz-Gurus: Harald Rüschenbaum holt gleichsam sein Publikum im Theater-Oben auf die Bühne. Lässt es erstmal den Kammer- und Stimmton a summen. Dirigiert ein Anschwellen, ein Leisewerden, ein Aufgipfeln. Auch der fällige Auftrittsbeifall für seine vier Mitmusiker klingt unter seinem magischen Dirigat wie Brandungsrauschen im Kanon: Mit dem Tiefton-Baritonsax erscheint Jonas Brinckmann, an den Konzertflügel setzt sich Maruan Sakas, am zierlich-kleinen Synthi wird Philipp Weiß werkeln, und den Kontrabass zupft im Wechsel mit dem E-Bass Peter Cudek.

Gut eingespielt (vonlinks): Harald Rüschenbaum, Peter Cudek und Maruan Sakas beim Jazzfrühling-Konzert im kleinen Saal des Stadttheaters Kempten. Bild: Matthias Becker

Harald Rüschenbaum in Kempten: Er gönnt sich kein Schlagzeug-Solo

Rüschenbaums – relativ kompakt-kleines – Schlagzeug aber steht nicht wie gewöhnlich hinten oder seitlich in diesem singulären „Klangland“. Sondern vorn, in der Mitte zwischen Flügel und Synthesizer, direkt noch flankiert von Sax und Bass. Was jedoch nicht heißt, dass dieser hochprofessionelle Schlagzeuger hier eine Show als dominierender Drummer abziehen würde. Im Gegenteil! Kein einziges Solo gönnt sich der Guru, der in Marktoberdorf und München lebt und künstlerischer Leiter des Landes-Jugendjazzorchesters Bayern ist, in den zwei Konzertstunden. Vielmehr schafft er mit sachtem, sanftem „Filzeln“ und „Beseln“ beseelten Freiraum für jeden seiner „Sidemen“ und dessen Soli. Und die nützen ihre Chance weidlich aus: Alle Fünfe auf der Bühne sprühen geradezu vor Spielfreude!

Bariton-Saxofonist Jonas Brinckmann komponierte Hardbop-artiges für die "Klangland"-Reise des Ensembles von Harald Rüschenbaum. Bild: Matthias Becker

„Ich habe Stücke ausgesucht, die mich ein Leben lang begleitet haben“, sagt der 66-jährige Rüschenbaum. Das ist Woody Shaw, mit „Catrina Ballerina“, einem Jazz Waltz der Extraklasse. Und John Scofield mit „Wee“, einem lydisch getrimmten Swing, dessen melodiöse Grandezza sowohl der Saxofoner als auch der Klavierer in bestechenden Soli ausspielen. Nicht fehlen darf Wayne Shorter, jetzt mit der super-lauschigen Ballade „Anna Maria“.

Auch er führte beim Jazzfrühling durch Rüschenbaums Klangland: Philipp Weiß am Synthesizer. Bild: Matthias Becker

Auch die Band steuert Stücke bei: Jonas Brinckmann komponierte Hardbop-artiges, Maruan Sakas die „Zeitenwende“ mit lyrischem Klavier-Intro, modalen Akkordschichten im 6/8-Takt und vogelwildem Synthie-Solo. Und das erste Rüschenbaum-Stück heißt „Early Morning“ – eine hochmelodiöse Ballade. Mit dem Schlussstück „Spiral Dance“ von Keith Jarrett, das sich in Spiralen chromatisch immer höher und wilder schraubt, laufen Rüschenbaum und seine Mannen endgültig zur Höchstform auf. Nur die Duke-Ellington-Zugabe mit dem choralig-leisen „Come Sunday“ kann die restlos begeisterten Zuhörer wieder auf den Boden der Realität holen.