Jubel und Tränen zum Abschluss im Senegal

Das Dorf Mbouleme dankt den Durachern und einem Oberallgäuer Hilfsverein. Eine Delegation war in den Senegal gereist, um sich Projekte vor Ort anzuschauen.

11.11.2021 | Stand: 04:05 Uhr

Zum ersten Mal in ihrem Leben steht Amy Ndiaye an einem Rednerpult. Vor Aufregung kann sie kaum das Mikrofon halten. Es ist die erste Rede ihres Lebens, die die Präsidentin der Frauengruppen, einer Kooperation aus 39 Frauen in Mbouleme im Senegal, in ihrem Dorf halten darf. Mit zitternder Stimme erzählt sie, warum die Dorfbewohner jetzt mit einer Gartenanlage, in der Gemüse angebaut und auf dem Markt verkauft wird, ein besseres Leben haben. Nicht oft genug könne die 60-jährige Mutter von neun Kindern dafür Danke sagen.

Der Dank an diesem Tag gilt einer Duracher Gruppe und dem Verein „Hilfe für Afrika – Wasser für Senegal“. Gemeinsam mit Entwicklungsminister Gerd Müller haben sie das Projekt „Dorf hilft Dorf“ durchgeführt, zu dessen Fertigstellung einige Allgäuer in den Senegal gereist sind (wir berichteten).

"Merci Durach": Dorfbewohner im Senegal danken für Unterstützung beim Bau von Schule und Gemeinschaftshaus

Das Projekt – der Bau einer Schule, eines Gemeinschaftshauses, einer Brunnenanlage mit Garten und eines Sportplatzes – ist laut dem Vertreter der Deutschen Botschaft, Christian Olk, in dieser Form einzigartig im Senegal. Und treibt nicht nur Dorfchef Saliou Sarr vor Dankbarkeit die Tränen in die Augen. Die Allgäuer selbst waren gerührt über den Empfang. Denn der Einzug ins Dorf mit der Abordnung aus Durach und dem Vertreter des Hilfsvereins, Franz Bickel, gleicht einem Einzug von Olympiasiegern: Kinder und Jugendliche säumen die Eselskarren, auf denen die Gäste kutschiert werden. Die Frauen tanzen und singen. Junge Männer trommeln lautstark. „Merci Durach“ (danke Durach) steht auf einem Banner.

Der Dorfchef sowie der „Oberbürgermeister“ der Region, Jean-Marie Marone, geleiten die Allgäuer und Olk, den Referenten für wirtschaftliche Zusammenarbeit an der Deutschen Botschaft, unter Jubel und Klatschen auf den Dorfplatz. Dort hat sich der ganze Ort versammelt. Auf der einen Seite die Frauen, auf der anderen Seite die Männer. Medienvertreter aus dem Senegal filmen das Ereignis.

Die Dorfküche: Hier kochen die Frauen – unter den Blicken der Männer. Am Festtag gab es Hirse und Hühnchen und ein gemeinschaftliches Essen auf dem Dorfplatz. Bild: Claudia Benz

Kuhglocke aus dem Allgäu ziert nun das Dorfhaus in Mbouleme im Senegal

„Durach hat viel gegeben“, hören die Duracher gerührt. „Ich bin so glücklich“, sagt der Dorfbürgermeister Sarr, der immer wieder feuchte Augen bekommt. Für Julie Cisse, die im Senegal die Frauenkooperativen begleitet, ist besonders die Gartenanlage ein Vorzeigeprojekt. Durch den Anbau von Gemüse, gespeist von einer Bewässerungsanlage, können sich die Familien selbst versorgen. Weil es nun eine Schule im Ort gibt, müssen die Kinder nicht mehr kilometerweit in glühender Hitze in den nächsten Ort laufen. In einem Gemeinschaftshaus mit dem Namen Durach, in dem jetzt das Gastgeschenk, eine Kuhglocke, hängt, werden Fortbildungskurse abgehalten. Die Dorfjugend hat endlich einen Sportplatz.

Dieses „kompakte Paket“ ist auch für das Entwicklungsministerium ein „Leuchtturmprojekt“ und laut dem Vertreter der Deutschen Botschaft ein „Beispiel für gelebte Solidarität“ und Zusammenleben. Dass Mbouleme überhaupt ausgewählt wurde, sei der Aufgeschlossenheit und Mithilfe der Dorf- und Regionalchefs zu verdanken. Die Bewohner ließen sie dafür ebenso hochleben wie Herbert Seger als Vertreter der Duracher. Sein Fazit, Mbouleme sei auf dem Weg in die Zukunft, ließ nicht nur den Dorfchef erneut zum Taschentuch greifen. Die Dankbarkeit im Dorf begeisterte auch die Allgäuer. Und an ein unvergessliches Fest erinnern die Geschenke der Dorfbewohner: T-Shirts und Hüte made im Senegal.

Zahlen und Fakten zum Dorf Mbouleme

Die Geografie: Das Dorf gehört zum Bezirk Thies, „Departement de Kaolack“, im südwestlichen Senegal, etwa 120 Kilometer von der Hauptstadt Dakar entfernt. In der Region gibt es 29 Dörfer und 15 000 Einwohner. In Mbouleme wohnen 79 Familien. Das sind etwa 600 Einwohner.

Das Dorf gehört zum Bezirk Thies, „Departement de Kaolack“, im südwestlichen Senegal, etwa 120 Kilometer von der Hauptstadt Dakar entfernt. In der Region gibt es 29 Dörfer und 15 000 Einwohner. In Mbouleme wohnen 79 Familien. Das sind etwa 600 Einwohner. Die Situation: Dürre, eine marode Trinkwasserversorgung sowie Bevölkerungswachstum führen zu unzureichender Nahrungsversorgung. Durch die Frauenkooperative in Mbouleme und die „Landübereignung“ ihrer Männer baut die Frauengruppe nachhaltige Landwirtschaft auf zur Versorgung und für eigenes Einkommen.

Dürre, eine marode Trinkwasserversorgung sowie Bevölkerungswachstum führen zu unzureichender Nahrungsversorgung. Durch die Frauenkooperative in Mbouleme und die „Landübereignung“ ihrer Männer baut die Frauengruppe nachhaltige Landwirtschaft auf zur Versorgung und für eigenes Einkommen. Das Hilfsprojekt: Bau einer PV-, Brunnen- und Bewässerungsanlage, einer Schule, eines Gemeinschaftshauses und einer Sportanlage durch etwa 45 000 Euro Spenden der Duracher, etwa 100 000 Euro Förderung des Entwicklungsministeriums und 5000 Euro der Dorfbewohner. Abwicklung durch den Verein „Wasser für Senegal“.

