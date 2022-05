Die neuen Gruppen in Kempten heißen "The Tab" und "ICF". Mitglieder erzählen von ihren Beweggründen. Ein Religionssoziologe erklärt das Phänomen.

17.05.2022 | Stand: 18:39 Uhr

Gläubige Christen kehren den großen Kirchen in Deutschland reihenweise den Rücken. Im Gegenzug entstehen neue freie Gemeinden. Zwei haben jüngst in Kempten Fuß gefasst: die International Christian Fellowship (ICF, „Internationale Christliche Gemeinschaft“) und The Tabernacle. Stefan Keppeler leitet mit seiner Frau eine „Micro Church“, Eduard Reger gehört zu den Gründern von „The Tab“.

