Eine 24-Jährige und ihre Freundin wurden vor der Justizvollzugsanstalt Kempten erwischt. Das steckt hinter dem Vorwurf des "Verkehrs mit Gefangenen".

20.07.2021 | Stand: 19:08 Uhr

Wer an den Schrebergärten nahe der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Kempten unterwegs ist, sollte genau aufpassen, wohin sie oder er winkt und ruft. Denn das kann einigen Ärger einbringen. So wie einer 24-Jährigen aus dem Oberallgäu, die jetzt vor dem Amtsgericht Kempten stand. Der Vorwurf: „Verkehr mit Gefangenen.“