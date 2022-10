Endlich wieder Rummel: Der Kathreinemarkt in Kempten hat begonnen

Am Freitagnachmittag hat in Kempten der Kathreinemarkt 2022 begonnen. Die ersten Fotos vom Jahrmarkt und der Eröffnung finden Sie hier.

21.10.2022 | Stand: 21:33 Uhr

Der Kathreinemarkt in Kempten 2022 hat begonnen. Am Freitag öffneten um 14.30 Uhr die Fahrgeschäfte und Imbissbuden auf dem Königsplatz. Aus der Geisterbahn stürmen schreiende Kinder, am Schießstand werden die Augen stark zusammengekniffen und im Kettenkarussell bekommt man eine frische Brise. Der Duft von Zuckerwatte, gebrannten Mandeln, Schokofrüchten und Bratwurst liegt in der Luft.

Kathreinemarkt in Kempten hat begonnen: Fotos von der Eröffnung

Bis zum Sonntag, 30. Oktober, ist nun auf dem Kathreinemarkt in Kempten jeden Tag von 11 bis 22 Uhr Betrieb. Außerdem beginnt am Sonntag, 23. Oktober, der Händlermarkt. Blasmusik und eine kurze Ansprache von Oberbürgermeister Thomas Kiechle eröffneten am Freitagnachmittag den Rummel auf dem Königsplatz. Seitdem herrscht dort wildes Treiben.

Bilderstrecke

Kathreinemarkt in Kempten 2022 hat begonnen - Fotos von der Eröffnung

1 von 10 Fotos vom Kathreinemarkt in Kempten 2022 Bild: Felix Ebert Fotos vom Kathreinemarkt in Kempten 2022 Bild: Felix Ebert 2 von 10 Fotos vom Kathreinemarkt in Kempten 2022 Bild: Matthias Becker Fotos vom Kathreinemarkt in Kempten 2022 Bild: Matthias Becker 3 von 10 Fotos vom Kathreinemarkt in Kempten 2022 Bild: Matthias Becker Fotos vom Kathreinemarkt in Kempten 2022 Bild: Matthias Becker 4 von 10 Fotos vom Kathreinemarkt in Kempten 2022 Bild: Matthias Becker Fotos vom Kathreinemarkt in Kempten 2022 Bild: Matthias Becker 5 von 10 Fotos vom Kathreinemarkt in Kempten 2022 Bild: Felix Ebert Fotos vom Kathreinemarkt in Kempten 2022 Bild: Felix Ebert 6 von 10 Fotos vom Kathreinemarkt in Kempten 2022 Bild: Felix Ebert Fotos vom Kathreinemarkt in Kempten 2022 Bild: Felix Ebert 7 von 10 Fotos vom Kathreinemarkt in Kempten 2022 Bild: Felix Ebert Fotos vom Kathreinemarkt in Kempten 2022 Bild: Felix Ebert 8 von 10 Fotos vom Kathreinemarkt in Kempten 2022 Bild: Felix Ebert Fotos vom Kathreinemarkt in Kempten 2022 Bild: Felix Ebert 9 von 10 Fotos vom Kathreinemarkt in Kempten 2022 Bild: Felix Ebert Fotos vom Kathreinemarkt in Kempten 2022 Bild: Felix Ebert 10 von 10 Fotos vom Kathreinemarkt in Kempten 2022 Bild: Felix Ebert Fotos vom Kathreinemarkt in Kempten 2022 Bild: Felix Ebert 1 von 10 Kempten Kathareinemarkt Eröffnung, Rummel, Jahrmarkt, Karussell, Bild: Felix Ebert Kempten Kathareinemarkt Eröffnung, Rummel, Jahrmarkt, Karussell, Bild: Felix Ebert

Mehr Nachrichten aus Kempten lesen Sie hier.