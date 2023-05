Kaufbeurer Straße teilweise gesperrt - Sanierung der zentralen Verkehrsspur in Kempten beginnt

Fahrbahnbelag der Kaufbeurer Straße wird erneuert. Noch bis September laufen die Arbeiten zwischen Fenepark und Berliner Platz in Kempten.

23.05.2023 | Stand: 05:28 Uhr

Die Bauarbeiten in der Kaufbeurer Straße haben begonnen und damit verbunden auch die Sperrung von zwei Fahrspuren. Die erste Phase dauert bis Dienstag, 30. Mai, an.

Danach wird die Sanierung des Straßenbelags zwischen der Abzweigung zur Dieselstraße und der Bahnunterführung fortgesetzt. Dieser Bereich soll dann voll für den Verkehr gesperrt sein.

Radfahrer von Sperrung der Kaufbeurer Straße in Kempten nicht betroffen

Radfahrerinnen und -fahrer sind laut Markus Wiedemann, Leiter des Tiefbauamtes, nicht betroffen. Für Fußgänger und Fußgängerinnen, die die Kaufbeurer Straße an der Abzweigung zur Bleicherstraße überqueren wollen, gibt es eine Ampel.

