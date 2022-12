Kellner sammelt Brillen: Von James Bond bis zum Theo-Waigel-Modell mit Augenbrauen

Oliver Kellner aus Haldenwang hat rund 700 Brillen. Bei Ausstellungen wird Geld für wohltätige Zwecke gesammelt. Was er an seinem Hobby so faszinierend findet.

Von Erik Perrey

26.12.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Unsere Nachbarn – wer sind sie, wie gestalten sie ihr Leben hinter der Tür nebenan? „Unsere Nachbarn“ ist Thema dieser Serie, in der wir zum einen Menschen vorstellen, die für andere da sind. Aber auch Menschen, die etwas Besonderes machen – wie ein außergewöhnliches Hobby. Menschen, die ihr Leben in vielfältiger Art und Weise zu gestalten wissen. Heute: Brillensammler Oliver Kellner.

