18-Jähriger nach Drogenkonsum in Kempten außer Kontrolle

In Kempten ist ein 18-Jähriger ausgeflippt, nachdem er Drogen konsumiert hat. Seine Freunde wussten sich nicht mehr zu helfen, deshalb riefen sie den Notruf.

09.04.2022 | Stand: 12:45 Uhr

In Kempten ist ein 18-Jähriger in der Nacht von Freitag auf Samstag nach dem Konsum von Drogen ausgeflippt. Seine beiden 19-jährigen Freunde wussten sich nicht mehr anders zu helfen als den Notruf zu wählen. Das geht aus einem Pressebericht der Polizei hervor. Demnach befand sich der 18-Jährige nach dem gemeinsamen Konsum von Drogen in einem abnormalen Rauschzustand und hatte starke Stimmungsschwankungen.

Auf den jungen Mann konnte nicht mehr eingewirkt werden. Deshalb baten seine Freunde den Rettungsdienst um Hilfe. Dieser brachte den 18-Jährigen zur Überwachung in ein Krankenhaus.

