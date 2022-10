19-Jähriger steigt in Kempten auf Polizeiauto und postet Video online

In Kempten steigt ein junger Mann auf ein Auto der Polizei und postet ein Video davon im Internet. Er machte jedoch einen Fehler.

19.10.2022 | Stand: 12:38 Uhr

Bereits am Montag, 17. Oktober, ging im Internet ein Video viral, auf dem ein Mann auf der Motorhaube eines Dienstfahrzeugs der Polizei Kempten zu sehen ist. Die Polizei hat deshalb die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Am Dienstagnachmittag entdeckten Beamte der Kemptener Polizei dann einen 19-Jährigen, der in der Nähe der Dienststelle auf einer Bank saß. Laut Polizei soll es sich bei dem jungen Mann eindeutig um die Person aus dem Video gehandelt haben. Zu den Hintergründen der Tat wollte sich der junge Mann nicht äußern. Nach derzeitigem Stand ist am Dienstfahrzeug kein Schaden entstanden.

