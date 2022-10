20-Jähriger mit rund 2,5 Promille bedroht Gäste in Kemptener Restaurant

Ein betrunkener 20-Jähriger mit rund 2,5 Promille hat am Freitagabend mehrere Gäste in einem Restaurant in Kempten bedroht.

Von Allgäuer Zeitung

29.10.2022 | Stand: 11:32 Uhr

Ein betrunkener 20-Jähriger hat am Freitagabend mehrere Gäste in einem Restaurant in der Kronenstraße in Kempten bedroht. Wie die Polizei mitteilt, ging der junge Mann in das geöffnete Restaurant hinein und ging an einen Tisch, an dem drei Frau saßen, die er kannte. Er stellte eine Wodka-Flasche, die er selbst mitgebracht hatte, auf dem Tisch ab. Die Frauen nahmen ihm daraufhin die Flasche ab.

