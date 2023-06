Kempten heißt isländische Sportler willkommen: Ein großes Fest für alle im Illerstadion

Kempten beherbergt isländische Sportler, die danach weiter zu den „Special Olympics“ reisen. Dazu gibt es am Dienstag eine große Feier im Illerstadion.

07.06.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Es soll ein großes vorolympisches Fest werden, zu dem alle Kemptenerinnen und Kemptener eingeladen sind: Unter dem Motto „Island meets Allgäu“ gibt es am Dienstag, 13. Juni, ein vielfältiges Programm im Illerstadion. Anlass ist der Besuch der isländischen Delegation vor ihren Wettkämpfen bei den „Special Olympics“ in Berlin. Die Woche soll in Kempten weitere Projekte anstoßen.

Bei dem Fest "Island meets Kempten" im Illerstadion gibt es ein vielfältiges Programm

Die Stadt ist als „Host Town“ kommende Woche Gastgeberin für etwa 25 isländische Sportlerinnen und Sportler und deren etwa 25 Begleiterinnen und Begleiter. Als Höhepunkt betrachtet Sozialreferent Thomas Baier-Regnery das Sportfest am Dienstagabend. Er und das Organisationsteam hoffen, dass möglichst viele Kemptenerinnen und Kemptener kommen – am allerbesten bei Sommerwetter.

Mit einem feierlichen Einzug der Athletinnen und Athleten sowie weiteren Mitwirkenden beginnt das Fest im Illerstadion. Einige von ihnen werden ihr Können zeigen – zum Beispiel bei einem Tischtennis-Spiel gegen Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle. Aber auch Kemptener Gruppen gestalten das Sportfest mit.

Die „Special Olympics“ (17. bis 25. Juni) finden heuer erstmals in Deutschland statt. 7000 Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung aus 170 Nationen treten in 26 Disziplinen an. Kempten ist eine von mehr als 200 „Host Towns“, die die Delegationen aus den unterschiedlichen Nationen vorab empfangen. Auch Kaufbeuren beherbergt Sportlerinnen und Sportler, die zu den „Special Olympics“ weiterreisen werden: die Delegation aus dem Karibik-Staat Aruba.

Kässpatzenessen, Nebelhorn, Stadtführund: Die Isländer erwartet ein Allgäuer Rahmenprogramm

In Kempten ist für den Besuch aus Island neben dem Sportfest ein vielfältiges Programm geplant. Marlen Mazur vom TSV Kottern-Sankt Mang und die anderen Mitglieder aus dem Organisationsteam bieten den Athletinnen und Athleten zum Beispiel einen Ausflug auf das Nebelhorn, eine Stadtführung und ein Kässpatzenessen an, um das Allgäu besser kennenzulernen. Freiwillige aus Kempten werden die Delegation betreuen. Darunter Stefan Klar, der Island, das Heimatland seiner Frau, gut kennt und kommende Woche als Übersetzer aktiv sein wird. Darüber hinaus sollen die isländischen Gäste ausreichend Zeit zum Trainieren und Entspannen haben. Schließlich müssen sie in Berlin ihr sportliches Können unter Beweis stellen, sagt Baier-Regnery.

In Kempten sei Inklusion bereits ein wichtiges Thema, die Woche soll einen zusätzlichen Beitrag dazu leisten. Und auch hinterher geht es weiter: Das Sportangebot für alle soll noch weiter ausgebaut werden und vor allem bekannt gemacht werden, sagt Mazur.

Nun ist der Fokus aber erst einmal auf den Besuch kommende Woche gerichtet – und die Vorfreude groß. Insbesondere auf das große Sportfest am Dienstag im Illerstadion.

Das vollständige Programm zum Sportfest „Island meets Kempten“ gibt es hier.