Auto kracht in Kempten gegen Baum - Fahrer verletzt

Am Montagabend ist ein Autofahrer in Kempten von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Der Fahrer wurde mittelschwer verletzt.

01.02.2022 | Stand: 13:12 Uhr

Am späten Montagabend ist ein Autofahrer im Bereich der Füssener Straße in Kempten alleinbeteiligt gegen einen Baum gekracht. Wie die Polizei berichtet, kam der 32-jährige Fahrer in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Baum. Danach überschlug sich das Auto mehrfach und kam auf der Fahrerseite zum Liegen.

Der 32-Jährige wurde in sein Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde bei dem Unfall mittelschwer verletzt. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kempten informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kempten"