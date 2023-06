Filmcrew begleitet Kemptens "Batman" auf seinem letzten Streifzug

Bye bye, Batman! Der selbst ernannte "Beschützer Kemptens" streift ein letztes Mal durch die Straßen seiner Heimatstadt. Mit dabei: Ein bekannter Fernsehsender.

01.06.2023 | Stand: 06:05 Uhr

Für „Batman“, den selbst ernannten Beschützer Kemptens, heißt es Abschied nehmen: Der junge Mann im Superhelden-Kostüm zieht noch diesen Monat nach München.

„Ich fasse es nicht, dass heute mein letzter Streifzug ist“, sagt der 21-Jährige, der mittlerweile über die Grenzen des Allgäus hinaus bekannt ist und jüngst wegen eines Polizeieinsatzes nach einem Missverständnis deutschlandweit in der Presse war.

Batman in Kempten besucht mit Begleitung eines ARD-Kamerateams eine Familie

Einen Teil seines letzten Tages verbringt der Kemptener, der anonym bleiben möchte, mit einem Kamerateam der ARD. Zuerst besuchte "Batman" mit Reporterbegleitung eine Kemptener Familie und erfüllte somit einen Kinderwunsch. Anschließend ging es zu einem letzten Spaziergang durch die Innenstadt. Ein Porträt über "Kemptens Beschützer" soll in den nächsten Tagen in der Fernsehsendung „Brisant“ ausgestrahlt werden.

Zufällig feiert „Batman“ am Drehtag auch Jahrestag. „Heute bin ich genau drei Jahre in Kempten unterwegs, das ist ein wahnsinniges Gefühl“, erzählt er. „Ich bin dankbar und stolz.“ Auch in München will der Kemptener weiterhin als „Batman“ durch die Straßen ziehen. Immerhin habe er sich seine Bekanntheit „hart erarbeitet“, sagt der 21-Jährige.

Kemptens "Batman" erzählt der ARD, was viele Allgäuerinnen und Allgäuer schon lange wissen: Mit seinem Kostüm möchte der 21-Jährige Groß und Klein ein Lächeln entlocken. Bild: Hannah Greiner

Superheld in Kempten unterwegs: "Ich liebe es, Fotos mit den Menschen zu machen"

Während des Drehs wird er immer wieder erkannt: "Hey, Batman!"-Rufe ertönen mehr als einmal. "Ich liebe es, Fotos mit den Menschen zu machen", sagt der junge Mann und lächelt.

Obwohl er bald nach München zieht, möchte er immer wieder nach Kempten zurückkehren, um bei seinem Heimatverein „Herzenswünsche Allgäu“ Kinder und Jugendliche mit seinem Auftreten zu begeistern.

