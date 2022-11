Betrunkener beißt und bespuckt Polizeibeamte

Ausgetickt ist ein in Kempten ein 64-Jähriger, der sich weigerte eine fremde Wohnung zu verlassen. Gegen die eingesetzten Polizisten wurde der Mann rabiat.

Am Samstag wurde der Polizei kurz vor 20 Uhr mitgeteilt, dass sich ein betrunkener und aggressiver Mann in einer fremden Wohnung aufhielte. Da sich der 64-Jährige trotz mehrfacher Aufforderung nicht aus der Wohnung entfernte und sich zusehends aufbrausend gegenüber den Wohnungseigentümern verhielt, fixierten ihn die alarmierten Beamten zunächst am Boden.

Betrunkener spuckt Erbrochenes nach einem Polizisten

Da der Mann auf Ansprache keine Reaktion zeigte, riefen die Polizisten den Rettungsdienst. Als der Mann dann aufgerichtet werden sollte, ging er auf die Polizisten los. Bei der anschließenden Fesselung biss er einen Polizeibeamten in den linken Unterarm und drohte dem Polizisten mit dem Tode. Dann erbrach sich der 64-Jährige. Beim erneuten Aufrichten spuckte er dann sein Erbrochenenes nach den Polizeibeamten.

Der Betrunkene kam mit dem Rettungswagen ins Klinikum Kempten. Dort wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme durchgeführt. Der Polizeibeamte erlitt durch den Biss eine leichte Verletzung. Die Polizisten leiteten gegen den Beschuldigten ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands, Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. Weiter ist er des Hausfriedensbruchs verdächtig.