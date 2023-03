Das Ende einer großen Liebe: Chef-Wechsel im San Remo in Kempten

Antonio Gennaro war das Herz der Pizzeria San Remo in Kempten. Er begann als Küchenhilfe und rührte bei seinem Abschied als Chef die Gäste zu Tränen.

Eine Mischung aus Wehmut und Freude steht Antonio Gennaro ins Gesicht geschrieben, wenn er über sein ehemaliges Restaurant San Remo in der Leonhardstraße in Kempten spricht. 46 Jahre seines Lebens hat der gebürtige Sizilianer, der ebenso viele Jahre in Kempten lebt, in der Pizzeria gearbeitet. Begonnen hat er als Küchenhilfe, aufgehört als Chef. Jüngst hat er sein Restaurant übergeben und will sich künftig anderen Schwerpunkten widmen.

