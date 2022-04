Zoff im Spielecenter und eine zu laute Unterhaltung: Drei Männer bei Prügeleien in Kempten verletzt

Innerhalb weniger Stunden ist es in Kempten gleich zu zwei Prügeleien gekommen. Dabei wurden drei Menschen verletzt.

In Kempten hat es am Mittwoch und Donnerstag zwei Raufereien gegeben, bei denen mehrere Menschen leicht verletzt wurden. Am Donnerstagmorgen eskalierte laut Polizei-Angaben ein Streit zwischen einem 21-jährigen Gast und einem 28-jährigen Mitarbeiter eines Spielcenters.

Die beiden hatten sich zunächst nur verbal attackiert, fingen dann aber an, sich gegenseitig zu schlagen. Dabei wurden beide Beteiligten leicht verletzt. Worum es bei dem Streit ging, ist bisher nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

19-Jähriger im Stadtteil Haubenschloß angegriffen

Bereits am Mittwochabend hatte laut Polizei ein 37-Jähriger einen 19-Jährigen im Stadtteil Haubenschloß angegriffen und leicht verletzt. Zuvor hatte der 19-Jährige gemeinsam mit mehreren Leuten auf Parkbänken in einem Wohngebiet gesessen.

Der 37-Jährige Anwohner beschwerte sich über den Gesprächs-Lärm der Gruppe und griff plötzlich den 19-Jährigen an. Er fasste ihn am Kragen und stieß ihn gegen den Kopf. Der junge Mann wurde dabei leicht verletzt. Den 37-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

