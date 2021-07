Eine 36-Jährige sieht von ihrem Balkon aus, wie sich ein Mann untenrum auszieht und einer Frau folgt. Die 36-Jährige warnt die Frau mit Rufen, der Mann flieht.

23.07.2021 | Stand: 13:10 Uhr

Am Donnerstagabend hat eine 36-Jährige in der Bodmanstraße/Reichlinstraße in Kempten von ihrem Balkon aus einen Mann beobachtet, der sich untenrum entkleidete und anschließend einer 41-Jährigen nachstellte. Die 36-Jährige machte die 41-Jährige laut Polizei durch Rufe auf sich aufmerksam, woraufhin der bislang unbekannte Täter in Richtung Reichlinstraße flüchtete, noch bevor die 41-Jährige diesen bemerkte.

Mann zieht sich in Kempten die Hose aus und verfolgt 41-Jährige

Bei dem Unbekannten soll es sich um einen 185 cm großen, schlanken Mann handeln, wie die Polizei berichtet. Er hatte kurz rasierte Haare und trug ein schwarzes T-Shirt. Die Polizei Kempten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 0831/9909-2140.

