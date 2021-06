Ebru Keyha (29) sieht sich als Frau mit türkischen Wurzeln und deutschem Geist und will Islamlehrerin werden. Warum sie dabei ihr Kopftuch nicht ablegen will.

05.06.2021 | Stand: 17:56 Uhr

Ihr Berufswunsch ist Lehrerin. Islamlehrerin. So hat Ebru Keyha Islamwissenschaften studiert. Das will die 29-Jährige auch unterrichten. Doch ihre erste Bewerbung um eine Anstellung an einer der Grund- und Mittelschulen in Kempten habe die Regierung von Schwaben vor einiger Zeit abgelehnt, sagt sie. Denn Ebru Keyha will während des Unterrichts ihr Kopftuch tragen.