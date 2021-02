Künftig dürfen alle E-Autofahrer in Kempten frei parken

Im März soll Kemptens Stadtrat eine neue Gebühren-Ordnung beschließen. Aber schon jetzt dürfen viele kostenlos auf allen städtischen Stellplätzen parken.

26.02.2021 | Stand: 12:50 Uhr

Nun also doch: Alle Fahrzeuge, die ein E-Kennzeichen tragen, sollen in Kempten kostenlos auf allen städtischen Stellplätzen parken dürfen. Das sind neben reinen Elektroautos auch sogenannte Plug-in-Hybride mit E-Kennzeichen. Diese von außen aufladbaren Autos haben einen Elektro- und einen Verbrennermotor. Sie erhalten das E-Kennzeichen nur bei ausreichend großer elektrischer Reichweite. Ebenfalls in den Genuss des Frei-Parken-Angebots sollen die von vielen Menschen gemeinsam genutzten Carsharing-Autos kommen.

Unstimmigkeiten bei der Stadt Kempten

Den Änderungsvorschlag zur Parkgebührenordnung will die Verwaltung dem Stadtrat laut Mobilitätsmanager Stefan Sommerfeld in der Sitzung am 18. März vorlegen. Damit schafft das Rathaus Klarheit. Wie berichtet hatte es Unstimmigkeiten zwischen der Darstellung auf der städtischen Internetseite, der alten (inzwischen abgelaufenen) Parkgebühren-Ordnung und einer Empfehlung aus dem vergangenen Sommer gegeben. Den Vorschlag des Mobilitätsausschusses vom Juli 2020 hatte der Stadtrat bis heute nicht offiziell beschlossen.

Gebührenfrei Parken für Carsharing- und E-Auto-Nutzer

Das soll sich nun in der März-Sitzung ändern. Bis dahin gilt laut Sommerfeld im Prinzip bereits die geplante neue Regelung: Gebührenfrei parken dürfen auf allen städtischen Stellplätzen Carsharing-Auto und E-Fahrzeuge, die unter das Elektromobilitätsgesetzes (EmoG) fallen. Das betrifft also alle Fahrzeuge, die ein E-Kennzeichen erhalten können: reine Batterie-Elektroautos, Fahrzeuge mit Brennstoffzelle und von außen aufladbare Plug-in-Hybride. Letztere gelten laut Gesetz nur als E-Auto, wenn sie maximal 50 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen oder mindestens 40 Kilometer rein elektrisch fahren können. Fahrzeuge, die kein E-Kennzeichen haben, aber eindeutig als E-Fahrzeug zu erkennen sind, können ebenso kostenlos parken.

Im vergangenen Jahr ist die Zahl von E-Autos und Plug-in-Hybriden in Kempten und dem Oberallgäu bereits stark gestiegen, aber nicht nur dort.