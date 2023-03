Nägel im Würstchen - Hund findet präparierten Köder im Magnuspark

Eine 22-Jährige ist am Mittwoch mit ihrem Hund im Kemptener Magnuspark untwerwegs. Dabei findet ihr Hund ein äußerst gefährliches Würstchen.

03.03.2023 | Stand: 14:18 Uhr

Am Mittwochvormittag hat der Hund einer 22-Jährigen in Kempten ein Würstchen gefunden, das mit Nägeln präpariert war. Nach Angaben der Polizei war die Frau im Magnusparkt mit ihrem Hund unterwegs, als dieser ein Wiener Würstchen fand, in dem Nägel steckten.

Giftköder nahe Oberstdorf ausgelegt: Hund muss in die Klinik

Hund in Kempten findet Würstchen mit Nägeln

Glücklicherweise konnte sie verhindern, dass das Tier den Köder isst. Laut den Beamten war das Würstchen so präpariert, dass die Nägel auf den ersten Blick nicht zu erkennen waren. Die Beamten suchten das Gebiet mit einem Diensthund nach weiteren Ködern ab, fanden aber keine.

Weitere Nachrichten aus Kempten lesen Sie hier.